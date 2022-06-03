蘇貞昌視察台南兒童BNT接種站　魔術團折汽球助童開心接種

▲行政院長蘇貞昌等人，在台南市長黃偉哲陪同下，3日上午前往台南市立圖書館新總館，視察設在該處的BNT兒童疫苗接種站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為儘早建立兒童保護力，台南市立圖書館永康新總館6月1日至5日，開設輝瑞BNT兒童疫苗大型接種站，台南市長黃偉哲1日開打當天即前往關心疫苗施打情況，3日再度陪同行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中前往視察，盼端午連假期間能提高兒童施打率。



為了讓孩子有良好舒適的施打體驗，市府特別在永康新總圖接種站室外等待處邀請魔術團在現場折氣球給小朋友，室內留觀區則安排孩子吹冷氣、看卡通，現場小朋友來打疫苗都很開心，帶著滿足的心情回家。衛生局表示，台南市兒童疫苗接種採「預約制」分流，透過「台南打疫苗」的預約系統，爸媽帶孩子施打疫苗不用趕清晨排隊或搶排卡位，一次預約、一次搞定。截至6月1日，台南市計有64765位兒童接種疫苗，其中施打輝瑞及莫德納分別為40285名及24480名。

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黃偉哲再次呼籲，孩子早點施打疫苗就早點獲得保護力，除了大型施打站，台南市各區也有許多醫療院所開設接種名額，分流施打、不會群聚，也不需要到現場排隊，讓民眾可以安心施打。他也感謝所有醫護人員的全力支援，在學童停止實體課程期間，希望能趕快提升疫苗覆蓋率，守護孩子健康。黃偉哲陪同蘇貞昌及陳時中視察永康新總圖兒童疫苗接種站 盼端午連假再提高疫苗覆蓋率。





市長黃偉哲表示，為了讓學童預先獲得保護力，即便碰到端午連假，台南兒童疫苗施打也沒有停，截至目前為止，台南市5-11歲的學童的疫苗覆蓋率已經超過6成，是六都第一，且不管是莫德納或是輝瑞疫苗，也尚未聽到嚴重不良的反應。

黃偉哲說，面對這波疫情發展往南移動，市府已做好準備，而為讓學童盡快獲得保護力，即便碰到端午連假，台南兒童疫苗施打也沒有停，黃偉哲特別感謝醫護人員的支援與學校的幫忙，並感謝蘇院長特地帶領指揮中心團隊，一起來慰勉醫護及工作人員，期盼中央與地方攜手合作，盡快提高兒童疫苗施打率。



黃偉哲再次呼籲，孩子早點施打疫苗就早點獲得保護力，除了大型施打站，台南市各區也有許多醫療院所開設接種名額，分流施打、不會群聚，也不需要到現場排隊，讓民眾可以安心施打。他也感謝所有醫護人員的全力支援，在學童停止實體課程期間，希望能趕快提升疫苗覆蓋率，守護孩子健康。

黃偉哲強調，目前為止，不管是莫德納或是輝瑞疫苗，還沒有聽到嚴重不良反應，當然也有人可能會是傷口會比較痛一點，那我們就呼籲他們不要去揉，越揉越不好，那除了這之外，也沒有傳出有嚴重不良反應的案例，不過市府也會密切監控這個部分，密切注意這個現象，也請家長如果發現孩子有不適，或是有嚴重的一些不舒服的，趕快來通知醫生，市府一定會好好地來幫忙診治。

