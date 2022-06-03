快訊／免費發放快篩試劑　國小到高中與專三生每人4劑

▲政府將免費發放快篩試劑給國小到高中與專三生，每人可拿到4劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌今（3日）上午宣布，提供全台高中以下學校學生免費快篩試劑，教育部稍早說明，為提供學生更足量快篩，將免費提供110學年度在學的高中、國中、國小、五專前三年學生，每人每份四劑家用抗原快篩試劑，預計下週一（6日）陸續寄達學校，學生回校實施實體課程就可領取。

教育部表示，為提供國小、國高中與五專前三年學生更足量的家用抗原快篩試劑，行政院協調中央流行疫情指揮中心物資組、中華郵政公司等，免費提供110學年度，上述在學學生，每人每份四劑家用抗原快篩試劑，下週一起由中華郵政陸續寄達學校，原則待學生回校實施實體課程便可於學校領取；110學年度畢業生若已離校，則可回原畢業學校領取，無領取期限。

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教育部說明，這次發放的家用抗原快篩試劑，為行政院額外提供的免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，曾經購買過實名制快篩的學生，仍可再免費領取此次家用抗原快篩試劑，而這次免費發放的快篩試劑數量，為110學年度高中、國中、國小、五專前三年在學學生進行試算，配發數量充足，學校發放給學生後若有剩餘，可併入學校原有快篩試劑備存量，並依照相關原則管理使用。

