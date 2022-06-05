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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「台灣不自由的民主」被綠營罵　馬英九辦公室回擊：還有臉來說嘴？

▲▼馬英九出席第四屆國會青年體驗營 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前總統馬英九出席。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九4日在臉書發文，除了呼籲大陸當局面對歷史，也反思台灣雖號稱「民主」，卻一步步墮入「不自由的民主」，引來部分人士批評。對此，馬英九辦公室回擊，一個連「很多小孩走了」都不准說的政府，看到不同意見就扭曲抹紅的執政黨，還有臉來說嘴自己是自由民主？

針對馬英九的檢討，行政院長蘇貞昌5日也開砲，台灣的自由民主全世界公認，各種評比也都名列前茅，竟然有人違逆事實、為專制極權塗脂抹粉，對自己反而多所扭曲，一定不為台灣人民接受，也會成為世界笑柄。

馬辦則指出，民進黨雖舉一些國外的數據，但是在這幾年「美中對抗」氛圍下，相關評價根本沒有真實的呈現民進黨政府的問題，例如蔡政府執政以來關新聞台、查水表、幫涉貪前總統除罪等行徑，外國相關單位似乎視而不見，使得台灣的民主成績失真，讓人深感遺憾。許多人認為，打壓異己的民進黨，和他們口中批判的中共有何差別？台灣民眾的眼睛是雪亮的，並不會允許蔡政府持續以內宣方式蒙蔽大眾。

馬辦強調，任何政黨都不該基於自己的意識形態，迫害講真話的民眾，傷害得來不易的民主。馬前總統絕對堅定地與台灣民眾站在一起，不會讓民進黨繼續戕害台灣民主。

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