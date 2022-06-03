快訊／蘇貞昌宣布：全台高中以下學生　每人4劑免費快篩

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，為了減輕地方政府負擔，中央在六都設置了7處大型兒童疫苗篩接種站，以便盡快提高低齡人口的疫苗覆蓋率。行政院長蘇貞昌3日上午連跑台中、台南、高雄3地，視察大型兒童接種站的設置狀況；蘇貞昌在高雄場時宣布，全台高中以下學校每位學生一人份4劑免費快篩。

隨著防疫進入最後的關鍵階段，中央也出手在六都設置7處大型兒童疫苗篩接種站，減輕地方政府的負擔，同時也能盡快提高疫苗覆蓋率，為後續的解風作準備。蘇貞昌3日上午一連安排了3場視察兒童疫苗大型接種站的行程，一路從台中看到高雄，親自了解第一線的執行狀況。

蘇貞昌說，有鑑於很多學校現在要漸漸恢復實體上課，孩子要過團體生活，孩子是我們的心肝寶貝，我們都希望把他們保護好，所以現在決定，給高中以下包括專科前3前及國中、國小，能夠有一人份4劑的快篩劑，免費提供，將由中央請郵局直接配送到各學校，由學校發給學生。

蘇貞昌表示，相關細節會由指揮中心、教育部作宣布，希望國人同胞大家一起努力，這2年多來大家辛苦了，正因為全體國人同胞團結努力，才能一路走到這裡，或許不近完美，但大家都很努力、很辛苦，現在防疫工作來到最後、最關鍵一戰，打贏這戰，就能很快進入正常生活，請大家多忍耐、多配合、多加油。

▼蘇貞昌視察高雄大型兒童疫苗接種站。（圖／記者陳家祥翻攝）

▼蘇貞昌視察台中兒童接種站。（圖／記者白珈陽攝）

▼行政院長蘇貞昌視察台南兒童疫苗接種站。（圖／記者林悅翻攝）