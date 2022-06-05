美韓睽違4年出動「核航母」聯合軍演！　北韓隔天狂射8枚飛彈

▲ 韓美2日起舉行為期3天的聯合軍演。（圖／南韓海軍）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓軍方４日表示，韓美2日起在日本沖繩外海舉行為期3天的聯合航母戰鬥群演習，時隔4年7個月首度出動核動力航空母艦，對北韓警告意味濃厚。而北韓在美韓軍演結束後，5日上午接連發射8枚短程彈道飛彈回敬。

《韓聯社》報導，跡象顯示北韓將舉行第7次核試之際，南韓聯合參謀本部4日宣布，過去3天來在沖繩東南方公海上與美軍進行演習。這是韓美自2017年11月以後首度動員核航母參加雙邊聯合軍演，而非多邊聯合軍演，被指是因北韓核武及導彈威脅高漲所致。

南韓此次派出馬羅島號兩棲攻擊艦、世宗大王號驅逐艦及文武大王號驅逐艦；美軍則出動隆納．雷根號核航母（USS Ronald Reagan CVN-76）、安提坦號巡洋艦、班福特號驅逐艦及大號角補給艦。兩軍在雷根號召開指揮官會議，並進行防空、反潛、補給及攔截等多種訓練。

南韓聯參指出，此次聯合軍演鞏固韓美將嚴厲回應北韓挑釁的立場，展現雙方聯合防衛能力，美方也表現出履行延伸威懾承諾的決心，強調將以韓美同盟為基礎，確保在北韓發動挑釁時能夠取得壓倒性勝利。

然而，韓美軍演結束不到一天，北韓5日上午朝日本海發射8枚短程飛彈，為北韓史上首度一次試射多達8枚，被指是為向韓美表達抗議，韓軍現正分析飛行距離及高度等數據。

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