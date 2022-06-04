北韓疑出現「新變異株」急向WHO求救　美專家：疫情恐讓金正恩倒台

▲北韓因新冠疫情實施封城後，平壤黎明大街一片空蕩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近來通報的發燒患者數較先前減少，當局聲稱有效控制疫情，官媒也表示已針對1萬6500多件的檢體進行病毒基因序列分析，檢視是否有變種病毒。不過WHO認為北韓疫情仍不太樂觀，且北韓當局先前甚至主動諮詢變種病毒，懷疑北韓境內恐出現新變種。美國專家分析平壤政權因疫情倒台的可能性。

根據《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，世衛組織（WHO）駐平壤代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）於4日接受《美國之音》（VOA）專訪時透露，近來北韓保健省主動向WHO諮詢新冠肺炎「須關注的變異株」（variants of concern, VOC）的特性等相關資訊，WHO則是應北韓保健省要求，提供新冠肺炎診斷程序上的實驗室方針與線上教育資源。

同時，WHO與北韓當局分享支援物品目錄，表示願意協助提供北韓口罩、手套、個人防護裝備（PPE）等，目前正等待北韓當局能給予正面回應。

▲▼ 北韓軍醫持續至藥局參與醫療藥品的分發工作。（圖／路透社）

北韓黨務機關報《勞動新聞》在今（4）日的報導中指出，目前當局已針對1萬6000多件檢體進行變種病毒的基因排序分析，強調以科學手段儘速診斷出惡性傳染病、確保其準確度，同時引進抗體檢查等多種篩檢方式。

《韓聯社》指出，隨著北韓聲稱的單日通報發燒患者數有所趨緩，北韓官媒便對外宣傳國內靠「科學手段」抗疫，表示即使不倚靠境外勢力協助，也能夠靠自身力量穩定疫情發展，藉此安撫境內居民們的不安。

不過全國公衛專家皆對北韓的「防疫成果」抱持存疑態度，且COVAX平台發言人雖然透露，北韓目前可能已經接受來自中國的援助，開始讓境內居民接種疫苗，不過接種者畢竟很有可能僅限於中上階層人士，因此在多數人尚未接種疫苗的情況下，恐更容易出現新的變種病毒株。

薩爾瓦多也在專訪中指出，北韓新冠篩檢量能嚴重不足，疫情恐引發醫療院所過度負荷。

▲北韓指示軍醫配合協助藥局分配醫療藥物。（圖／達志影像）

另外，美國華府智庫「加圖研究所」（Cato Institute）高階研究員班多（Doug Bandow）也警告，雖然北韓新冠疫情不至於在短時間內讓平壤政權，但Omicron病毒傳染性強、疫情變化多端，在多數人尚未接種疫苗的情況下恐爆發死亡潮，因此南韓、日本、美國仍須預設平壤政權崩潰的可能性，對此多家準備，以防東亞秩序混亂。

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