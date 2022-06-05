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麥當勞「小薯10元」內行點法曝！　常客秒懂：貼紙很好用

▲▼麥當勞得來速街邊店。（圖／記者湯興漢攝） 

▲麥當勞。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

人氣速食店「麥當勞」有幾家門市接連熄燈，引發外界關注和討論，而近來就有粉專小編分享麥當勞的「內行點法」，讓小份薯條瞬間便宜25元。貼文曝光後，也引發網友熱議，不少人直呼現在才知道。

臉書粉專「地圖製造 MakeWorld.tw」日前發文表示，他一直到最近才知道，原來得來速的小薯一包只要10塊錢，而他將消息貼至IG的限時動態後，發現很多人也不知道。

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該則貼文曝光後，底下網友也紛紛直喊，「我這一秒才知道」、「完全不知道這件事」、「天啊！我也是昨天看到動態才知道」。不過也有些網友透露，「得來速薯餅也10元」、「我都會為了小薯走得來速，1+1配小薯」、「得來速貼紙很好用」、「以前還有蘋果派」、「我會特地強調10元小薯」。

事實上，麥當勞官網便有指出，這是「得來速貴賓」的專屬優惠，只要憑卡消費，即可用10元的價格買到蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅，不過每車每次消費僅限優惠一次，優惠期間至今年12月31日止。至於要如何成為得來速貴賓？其實官網也有下載鍵可以點選，還有熱心網友分享，「不管是貼在汽車前擋玻璃上，還是摩托車前面，一樣好用！」

據了解，麥當勞的蛋捲冰淇淋原價18元、小薯35元、薯餅32元，換言之，若透過得來速購買，依序可省下8元、25元、22元。

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