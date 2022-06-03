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麥當勞今年已關5間！網再揭「內用區被縮小」　業者曝原因

▲▼34年基隆「大麥」麥當勞8:00熄燈　在地人噴淚暴動！員工哽咽。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲34年基隆「大麥」麥當勞在5月底結束營業。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

近期麥當勞陸續有如基隆愛三路、中和連城店等歷史悠久的店舖結束營業，讓在地人相當不捨，但也有網友在PTT指出麥當勞「近期很怪」，不僅一些門市結束營業，更發現許多店改裝後「內用區被縮小」，對此台灣麥當勞回應，主要是為提供消費者安心且合規的用餐環境，因此主動進行相關法規檢討後才關閉餐廳部分用餐樓層，同時也曝光年底前開店規劃。

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲有網友發現許多麥當勞改裝後內用區直接砍半。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲有自助點餐機的二代店已成為麥當勞未來持續發展重點。（圖／記者湯興漢攝）

有網友表示，近期發現許多麥當勞分店改裝後內用區直接砍半，甚至整層內用區直接關閉，讓人不明白理由是什麼。台灣麥當勞表示，目前提供外帶的餐廳有6家、關閉部分用餐樓層的有近30家，主因是為提供消費者安心且合規的用餐環境，主動進行《土地使用分區管制規則》相關法規檢討後，在進行自助點餐店改裝、拓展同時也關閉餐廳的部份用餐樓層，故部分餐廳改裝後，僅能提供外帶與外送服務，對於無法提供消費者舒適的用餐環境深感抱歉。

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲麥當勞強調關閉部分用餐樓層是為了合乎法規。（示意圖／記者湯興漢攝）

台灣麥當勞強調，關閉部分用餐樓層是為了合乎法規，而非省成本，截至5月29日為止有4間麥當勞歇業也是因整體商業考量。麥當勞也透露未來展店規劃，「目前麥當勞全台共有398家餐廳。2022年目前新開1家餐廳（后里甲后）、關5家；預計年底前再開10家左右。而新開的店型，例如今年3月新開的后里甲后、去年12月底新開的頭份中央，都有內用座位區。」

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲未來麥當勞會依據市場需求和商業策略隨時調整展店規劃。（圖／記者湯興漢攝）

而針對許多人疑惑的麥當勞未來是否會因此陸續減少內用區，並改著力在外帶、外送上？台灣麥當勞表示，根據市場需求及商業策略會進行整體展店規劃，目前的方向為「積極展店，汰弱換新」。希望從商圈發展與特性、合理租金、營運績效等面向，兼顧餐廳結構與體質，研擬整體發展策略，評選策劃合適的地點與服務形態；如考量顧客因為疫情改變消費行為，在空間規劃上，會多著重數位化、可提供得來速與外帶／外送服務。

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