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新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

▲▼揉眼睛,乾眼症,眼睛過敏,過敏,結膜炎。（圖／記者趙于婷攝）

▲許多人喜歡揉眼睛。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

重症專科醫師黃軒提醒，眼睛本身就存有ACE2接受器，這是COVID19病毒最喜歡的天菜，只是你不自覺揉眼睛，病毒可能透過你的手指頭，沾到眼睛內的黏膜，而進入感染眼睛。他提醒，出入高危險區域除戴口罩，也許可考慮戴上護目鏡。

黃軒4日在臉書表示，其實自從COVID19流行，就有愈來愈多人出現眼睛不舒服症狀，只是很多人沒有告訴醫生而已，大家都以為COVID19病毒只有侵犯呼吸系統而已！

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黃軒說，眼睛也是COVID19可能侵襲的器官，眼睛本身就存有ACE2接受器，這是COVID19病毒最喜歡的天菜，只是你不自覺揉眼睛，病毒可能透過你的手指頭，沾到眼睛內的黏膜，而進入感染了眼睛。

▼黃軒指出，大約平均每10位確診者，有1人有眼睛症狀。（示意圖／記者彭懷玉攝）

接睫毛,揉眼睛,眼睛癢。（示意圖／記者彭懷玉攝）

黃軒指出，新聞之前早就報導過，即使戴著口罩時，人們依然會一直摸眼睛，每小時揉眼睛7.2次；2015年澳洲新南威爾斯大學（New South Wales University）的研究分析，發現人類會控制不了一直反覆觸摸自己的臉，這些人每小時摸自己的臉不少於23次，當中包括頻繁地摸眼、鼻和嘴，摸眼27%、摸鼻31%、摸嘴36%，同時摸眼、鼻、嘴6%。

黃軒提到，這也就是為什麼除了戴口罩，在高風險工作人員例如醫護人員，也得戴上護目鏡！避免去揉眼睛；近期一篇綜合研究，分析8219確診病例、超過30幾篇國際的研究顯示，平均11.03%（95% CI: 5.71–17.72）確診病例，或多或少都會有一個眼睛不舒服的症狀。

黃軒表示，也就是說，大約平均每10位確診者，有1人有眼睛症狀；而COVID19眼睛常見的症狀，就是「乾眼或異物感」（16%），其他依序包括紅眼（13.3%）、易流淚水（12.8%）、眼睛很癢（12.6%）、眼睛疼痛（9.6%）、眼屎很多（8.8%）。

黃軒提醒，所以出入高危險區域，除了戴上口罩，也許可考慮戴上護目鏡，其實勤洗手、不要亂揉眼睛，也是很重要眼睛防疫重要的措施。

►本文獲得黃軒醫師授權。

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