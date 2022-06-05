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破1成人口確診　醫：一年會N次感染！Omicron更容易

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心統計，目前國內累計234萬2794例確診，確診人口突破1成。北市聯醫中興院區醫師姜冠宇提醒，短時間感染第二次、一年n次感染會不會發生？答案是「會」。

姜冠宇4日在臉書說，且Omicron比Delta更容易，也會短時間二次感染打三劑的人，可能是因為序列變化多端所導致，但真的導致你重症、長新冠的機會會越來越小，除非你是一張白紙才會受威脅。

姜冠宇舉例，短時間會不會兩次流感、兩次感冒、兩次肺炎住院？免疫力差，當然會啊，容不容易而已啦；不過，有些專責病房病人陰性解隔後，到一般病房，呼吸症狀再次變嚴重、衰竭，那是急性後期的後遺症，不是再感染喔。

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▼指揮中心宣布，4日新增6萬8151例本土病例。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

姜冠宇認為，Omicron之後的時代，對於按政策接種的人是流感化，對於白紙的人就是世紀瘟疫威脅，所以幼兒接種可能要趕快評估了！

有網友好奇，「剛得完的人會有抗體，那免疫會有多久？」姜冠宇回答，「得過抗體都是1個月很活躍，有2、3個月續航力；但是如果第二次感染，病毒序列差異有點多，你免疫力也不好，抗體效價不夠抵抗病毒入侵，那還是會中。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，「已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星三個月，具有一定程度的免疫力。」

指揮中心宣布，4日新增6萬8151例本土病例，目前共累計234萬2794例確診，分別為232萬9609例本土病例、1萬3131例境外移入。

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