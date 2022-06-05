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法國世界報：歐盟公開深化與台關係　和北京保持距離

▲台灣接連與美、歐展開經貿會議。（圖為經濟部長王美花／行政院提供）

▲台灣接連與美、歐展開關鍵經貿合作。（圖為經濟部長王美花／行政院提供）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電

台灣24小時內接連與美、歐推進關鍵經貿合作。法國世界報分析，歐、台部長級對話具有政治意涵，除證實歐盟正與北京保持距離，也顯示歐盟對台的支持與合作，正擺脫過去的低調，走向公開。

法國世界報（Le Monde）3日的分析專文寫道，在24小時內，台灣成功與美國和歐盟強化經濟連結。6月1日，美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與行政院政務委員鄧振中視訊會議後宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，透過具體項目深化經貿關係。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的法國學者陸克（Philippe Le Corre）告訴世界報，這份倡議「賦予台灣特殊地位」，且在拜登在東京宣布將保衛台灣後，「華府想展現台美並非只有軍售，而是把台灣視為重要夥伴」。

接著，台灣與歐盟於2日展開首次部長級「貿易與投資對話」，由歐盟執委會貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）與經濟部長王美花共同主持，「是台灣與歐盟關係的重大突破」。

世界報分析，儘管半導體巨擘台積電（TSMC）目前沒有在歐陸投資的計畫，但對歐盟而言，此舉可以「確保製造全球90%最先進半導體的台灣能協助歐盟在這戰略產業擁有自身技術」。

報導指出，這次對話也具有「雙重政治」意義。首先是半導體是關乎歐盟主權的重要產業；第二，便是證實布魯塞爾正與北京保持距離。

歐盟執委會2日公布的新聞稿強調，台灣和歐盟「擁有共同價值」，也「同聲譴責俄羅斯攻打烏克蘭，並向其祭出制裁」。

陸克表示，美國將台灣視為「亞洲第七大經濟體」，強調台灣民主以及與美國的友誼。歐洲方面，「鑒於台灣的外交成功以及中國在歐盟的外交挫敗，歐台關係大幅前進，但目前仍主要限於經濟與科技議題上的推進升級」。

然而世界報分析，2021年歐洲議會訪台，以及捷克、立陶宛等歐盟國家深化與台關係後，「執委會的這次對話，證實了過去的低調行動，將越來越在檯面上公開」。

報導最後寫道，在與北京就投資協議達成結論的18個月後，協議至今仍未獲批准；4月1日的歐中峰會，也成了各說各話的結局。「歐洲也是，在公開挺台立場上，將越來越無所遲疑」。

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