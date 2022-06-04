日本防衛省將首派現職官員駐台？　外交部：深化合作「不評論」

▲日本防衛省C-130運輸機，示意圖非本文內容。（圖／達志影像／美聯社）



記者呂晏慈／台北報導

台海情勢嚴峻，日本媒體《產經新聞》報導，鑑於中國在台灣周邊的軍事行動日益頻繁，日本政府打算最快今年夏天派遣防衛省（國防部）現役自衛官常駐台灣，這將是日本首度派遣防衛省現役自衛官駐台。對此，外交部4日表示，此事事涉日本政府內部作業，外交部不做評論，並強調繼續與理念相近夥伴深化合作。

日本產經新聞獨家報導，日本目前派一名退休防衛省自衛官駐台，但很多相關人士認為，為了加強蒐集情資的能力，應派遣防衛省現役官員駐台，而日本政府打算派駐台灣的防衛省現役官員並非武官，而是文職官員，與目前駐台的退休自衛官加起來共2人。

對此，外交部表示，關於媒體報導日本擬派遣自衞隊現職人員來台一事，因事涉日本政府內部作業，外交部不做評論。

外交部強調，外交部一貫重視並籲請理念相近國家持續關切台海和平穩定與安全，共同捍衛國際社會民主價值，我國對於日本政府已多次在國際場域呼籲重視台海和平穩定的重要性並反對以武力片面改變現狀，表示歡迎與感謝。

外交部表示，在威權體制向外侵略擴張，挑戰以規則為基礎的全球民主秩序之際，台灣將繼續與理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。