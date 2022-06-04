日台交流協會50週年　泉裕泰曝「日台友情」LOGO：繼續挽手並肩

▲日本駐台代表泉裕泰。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本台灣交流協會將成立滿50週年，今（4日）公布「日台友情」50週年Logo及主視覺版本。台北事務所代表泉裕泰表示，無論未來世界如何變化，日台一定挽手並肩，堅毅且滿懷自信邁向下一個更璀璨50年。

▲日本台灣交流協會公布「日台友情」50週年Logo及主視覺版本。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書）

泉裕泰表示，日本台灣交流協會於1972年12月1日以「交流協會」為名成立；台灣方面則是成立「亞東關係協會」，兩者皆是為維持日台間實務層級之交流關係的窗口機關。這50年，其實並非都無往不利，但許多台灣朋友為維持、發展日台關係盡心竭力，尤其特別要感謝，當年即使抱著一言難盡的心情，仍然在前所未有的挑戰之中促進成立兩會而努力的台灣前輩們。

泉裕泰回憶，誰也沒想到，同在地震帶的日本跟台灣，會因為大自然的挑戰而成為更堅定的朋友。1999年9月21日凌晨，台灣發生921大地震重創了中部地區，對阪神大地震造成的創傷仍記憶猶新的日本，在地震發生的第一時間就派遣了緊急救難隊來台，來自日本國內的善款也不斷湧入台灣。當時，日本民眾的目的僅僅是想要援助面臨困境的好鄰居。但是台灣朋友們，竟對此事如此銘記於心。

泉裕泰談及，2011年3月11日，發生了東日本大地震，在日本面臨前所未有的困難時，許多台灣朋友如自家事般為日本憂心並伸出援手，之後更是寸步不離地與台日一同祈願災區早日恢復昔日面貌，身旁有這樣一位值得信賴且遭遇困難時會不假思索相助的友人，讓彼此從中得到了寬慰與救贖。2017年，交流協會正式更名為「日本台灣交流協會」，亞東關係協會也更名為「臺灣日本關係協會」，為日台關係揭開了嶄新的篇章。

泉裕泰表示，現在的日本，媒體和網路每天都可以看到與台灣相關的話題，2019年日台往來人數、日本來台畢業旅行團數等甚至創下了歷史新高，雖然之後因為疫情的肆虐，讓雙方的往來交流得暫時停止，但也正因為有疫情的考驗，其又更加確定誰是真正的好朋友，同時，日本親眼目睹台灣在這場戰疫中，猶能團結一心守護自己家園，也讓日本從台灣的身上得到了不少啟發。

泉裕泰稱，日本與台灣在歷經歡笑與淚水的50個年頭後，如今已發展成世所罕見的深厚友情及信賴，此種關係正是日台間每一顆自然且堅定的善意所凝聚成的結晶，尤其是台灣每位民眾無論多麼艱辛也會邁步向前，並不斷地向日本展現「國際好夥伴」的姿態讓這一顆顆閃亮的結晶更加耀眼。他相信，無論未來的世界如何變化，日台定會挽手並肩，堅毅且滿懷自信繼續邁向下一個更璀璨的50年，期待今後能偕同重要的海島厝邊－台灣再度敞開門扉，共創更加閃耀的下半世紀及未來。

▲日本台灣交流協會公布「日台友情」50週年Logo及主視覺版本。（圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書）