美國務院官網放回「不支持台獨」　AIT：基於布林肯演說做更新

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

要聞中心／台北報導

美國國務院今年5月2度更新網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），5月28日公布新版，再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，引發討論。AIT發言人說明，新版美台關係論述是基於國務卿布林肯（Antony Blinken）於5月26日針對中華人民共和國的政策演說作出更新，「我們反對任何一方單方面改變現狀；我們不支持台獨；我們期待兩岸分歧以和平方式解決。」

布林肯在5月26日於喬治華盛頓大學發表中國政策演說，表示拜登政府準備好加強與北京就各種議題直接溝通，如果中國官員採取行動因應疑慮，美方將會正面回應，另也稱希望北京恪遵國際規則，期盼和平解決兩岸問題，並重申美國的一個中國政策，不支持台灣獨立。

此外，在新版美台關係論述更新後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）對外說明，美國定期更新對外關係現況，這是反映美台堅若磐石的非官方關係。他提到，美國對台政策不變，美方仍致力謹守基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」，不支持台灣獨立。

AIT指出，國務卿的演說重申了美國長期以來的「一個中國」政策，該政策以《台灣關係法》、美中三個聯合公報、以及六項保證為指導。此外，根據《台灣關係法》，美國將提供必要的防衛物資和服務，以使台灣能夠保持足夠的自衛能力，並保持抵抗任何可能危及安全的武力或其他形式的脅迫的能力。