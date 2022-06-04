德國南部「火車出軌」已4死30傷　車廂翻覆擠成一團！現場照曝光

▲德國巴伐利亞邦火車出軌，導致數節車廂翻覆，至少4人死亡。（圖／CFP，下同）

記者張寧倢／編譯

德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）阿爾卑斯地區3日發生火車出軌意外，造成至少4人死亡、30多人受傷，其中15人傷勢嚴重。相關單位表示，事故發生時列車上約有140名旅客，目前已將所有人從傾倒的車廂下救出。現場照片顯示，幾節車廂脫軌後卡在樹叢間，部分車廂更翻覆滾下路堤，險些波及高速公路。

根據德國之聲報導，巴伐利亞的加爾米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）地區一列支線載客列車，在當地時間3日上午12時20分脫軌，現場可見幾節車廂翻倒歪斜，有部分車廂滾下鐵路路堤，險些掉落至一旁的高速公路。目前已有4人死於這場悲劇，現仍有15名重傷者正在醫院接受治療。

當局表示，事故當下火車約載有140名旅客，但目前尚不清楚列車出軌原因。一名警方發言人宣布已完成重大救援任務，「據我們所知，所有人都已被從列車裡救了出來，但移除傾覆的車廂還需要花上幾天時間。」據ADAC空中救援服務組織表示，當時出動了6架救援直升機協助將傷者送醫。

警方發言人指出，目前從慕尼黑到加爾米施-帕滕基興的部分路線已經封鎖，鐵軌與周邊高速公路路段可能關閉至周末，交通被迫改道。檢察機關已經針對事故原因展開調查。

報導指出，周五的列車出軌意外正值德國進入五旬節連假之際，巴伐利亞邦的學校也開始放假，事發前2天，當局還推出了9歐元的交通月票，連帶的增加了地區搭乘火車的旅客人數。另外，這個接近奧地利邊境的阿爾卑斯小鎮，也是夏季登山客們駐足的熱門景點。

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