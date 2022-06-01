俄再擴大能源戰！　丹麥、德國也被「斷氣」

▲俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）宣布停止向丹麥和德國供應天然氣。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯與歐洲國家的「能源戰」越演越烈。在連續切斷波蘭、保加利亞、芬蘭和荷蘭的天然氣供應後，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）5月31日宣布，由於丹麥的沃旭（Ørsted）與德國的殼牌（Shell）拒絕以盧布支付天然氣費用，因此俄方將自6月1日起，停止向兩家公司供應天然氣。

綜合外媒報導，殼牌與俄羅斯天然氣工業股份公司當初簽訂，俄方每年需向德國供應12億立方公尺的天然氣；相關數字只是德國每年950億立方公尺天然氣消費量的一小部分，因此德國政府一位發言人告訴CNN，「國內的天然氣供應仍有保障，而政府也正在密切關注事態的發展。」

俄羅斯在5月30日宣布不再為荷蘭供應天然氣之時，就已點名丹麥，警告他們若不以盧布購買天然氣的話，就會步上歐洲「斷氣4國」的後塵。當時，沃旭回應指出，丹麥與俄方的合約沒有以盧布購買天然氣的法律義務，因此該公司將在付款截止日（5月31日）繼續以歐元付費，並做好被「斷氣」的準備。

沃旭在5月31日證實，俄羅斯天然氣工業股份公司將自6月1日起，停止為其提供天然氣，但丹麥認為，他們還是可以在歐洲的天然氣市場買到足量的天然氣，並繼續向客戶供氣，「俄方的相關舉動不會讓丹麥的天然氣供應立刻陷入危機」。

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