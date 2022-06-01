男rapper自製大麻卻爆炸重傷　削去一半頭骨！欠753萬醫藥費破產

▲德國一名饒舌歌手因為一場爆炸失去半邊頭骨。（圖／翻攝自Facebook／Dr.Knarf）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國37歲男子尼科（Niko Brenner）是以「Dr. Knarf」為藝名的饒舌歌手，但4年前犯的一個錯誤卻讓他面臨人生困境。當時他在地下室想自製高濃縮大麻，不料，裝有丁烷氣體的瓶子突然爆炸，強大威力把他炸飛，送醫後被切除一大半頭骨，且全身40%燒傷，積欠新台幣735萬元的醫療費用，不得不申請破產。

▲尼科頭骨被迫削去一半，且目前仍須靠輪椅等輔具行動。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／Dr.Knarf）

根據《太陽報》等外媒報導，尼科2017年2月在一處位於地下室的工作室使用丁烷氣體加熱大麻油，企圖自製高濃縮的大麻萃取物質，但冰箱的電線走火引燃了實驗氣瓶，產生強大爆炸，他當場被炸飛，撞破工作室的玻璃。他被送往醫院，起初被認為生還機率很低，因為他全身有40%的皮膚燒傷，昏迷了3個月，期間還經歷4次中風。

由於頭部嚴重受傷，尼科的大腦開始腫脹後，外科醫生不得不切除他一大半的頭骨。尼科說，目前為止大概接受了50次手術，由於頭部看起來只剩半邊，「人們都覺得醫生摘掉我一半的大腦，但幸運的是，事實並非大家想的那樣。」儘管如此，因為燒傷嚴重，他沒有足夠的頭皮組織可以重新植入來重建頭骨。

▲尼科過去曾以Dr.Knarf為名，是一名發片rapper。（圖／翻攝自Facebook／Dr.Knarf）

手術後的他照鏡子看見頭骨被削去半邊，覺得自己看起來宛如怪物，「那時我兒子才1歲多，他認出我時，我還嚇了一跳。」尼科說，爆炸後最糟糕的是不能走路、無法正常行動，更別說彈吉他、電子琴，4度中風的他現在身體單側癱瘓，須依靠輪椅和助行器等輔具。

更慘的是，尼科積欠超過20萬英鎊（約新台幣735萬元）的醫療費用，不得不申請破產，還因為販賣毒品與過失引發爆炸而官司纏身。不過他沒有自暴自棄，2019年後他找到一份新工作，為一家歷史研究單位進行文件歸檔，2020年還發行了一張新專輯「Prometheus」。他說，自己現在變得非常謙遜，「放棄不是個選項，你必須以某種方式繼續前進。」

●以下畫面含有手術復原後照片，觀看前仔細斟酌

▼尼科日前受訪時摘下帽子。（圖／翻攝自YouTube）

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