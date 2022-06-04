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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆議會通過「染疫慰問金」　謝國樑驚：她把5.8億說成58億

▲謝國樑。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲謝國樑。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

基隆市議會日前通過染疫者發放慰問金，被綠營視為國民黨基隆市長參選人謝國樑背書。謝國樑4日感謝議會支持，不過，對於時代力量基隆市議員陳薇仲在議案討論過程中，把5.8億慰問金，說成58億元，並批評他主張的發放方式不可行，謝國樑則說，若用誇大、錯誤的數字博取媒體、政治聲量，這就令人很遺憾，希望能夠聽到陳薇仲的說明。

謝國樑4日在臉書表示，基隆市議會2日針對「染疫慰問金」提案展開討論，有議員指出基隆確診率全台第一，建請市府應增列「染疫者」慰問金，最後順利得到議會成員的支持通過。

謝國樑說，非常感謝市議會能通過，他未來個人在選舉上將不會再推動此政見，以免曠日費時，對市民朋友沒有立即的幫助。

接著，謝國樑提及，在這次議案討論的過程中，最讓他意外的是，一向問政仔細專業的陳薇仲，竟將5.8億的預算說成是58億，甚至說出「按照謝國樑的方式發得58億元經費，占基隆年度總預算的四分之一，她如果是市長，不認為可行」。過程中更有議員同僚現場提醒數字有誤，但不知為何，陳薇仲並沒有改口。

謝國樑表示，很難想像，一向以認真、專業態度自詡的陳薇仲，會把這麼重要的數字搞錯，也希望陳薇仲能再確認一下數字。

謝國樑也說，日前陳薇仲宣布不競選連任下一屆安樂區市議員，更不排除直接參選基隆市長選舉。「當然，我們尊重每一個人的參選權利，但如果是用誇大、錯誤的數字來博取媒體聲量，搏政治聲量這樣的做法就令人很遺憾。針對可能的口誤，我們還是希望能夠聽到議員的說明」。

謝國樑表示，至於陳薇仲可能投身年底基隆市長的選舉，大家都知道時代力量是所謂的「小綠」，他認為如果時力投入今年的基隆市長選舉，相信選情將會更加熱鬧，精彩可期。

▼時代力量基隆市議員陳薇仲傳轉戰基隆市長。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼時代力量基隆市議員陳薇仲。（圖／記者湯興漢攝）

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