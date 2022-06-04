路透2記者搭「親俄車輛」在烏東遭攻擊！　司機中彈慘死

▲烏克蘭東部頓內茨克地區戰事激烈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

又有記者在烏俄戰爭前線遭攻擊，兩名《路透社》記者乘車行駛在烏克蘭東部地區時，遭到猛烈砲火擊中，最終導致司機不幸慘死，兩名記者也因此受傷。

根據《路透社》報導，路透文字記者埃爾莫科（Alexander Ermochenko）和攝影記者克里莫夫（Pavel Klimov）3日搭乘由親俄份子提供的車輛，行駛在俄軍控制的北頓內茨克（Sievierodonetsk）地區時，遭到槍砲攻擊，導致兩名記者受傷，駕駛司機死亡。

目前無法證實司機身分，僅知道司機也是親俄人士，而埃爾莫科被子彈碎片打中，克里莫夫則是手臂骨折，兩人目前仍在醫院進行治療，所幸無生命危險。

從烏俄開戰至今，已知有5名記者不幸在前線殉職，包含美國記者兼紀錄片製作人雷諾（Brent Renaud）、55歲的愛爾蘭攝影記者札克熱夫斯基（Pierre Zakrzewski）、24歲的烏克蘭籍記者兼製片人庫希諾娃（Oleksandra Kuvshynova）、42歲的俄羅斯獨立媒體記者鮑琳娜（Oksana Baulina），以及法國記者李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）。

