東部戰事現曙光！烏克蘭「絕地大反攻」奪回北頓內茨克20%領土

▲烏東戰況激烈，不過烏方最近聲稱，軍隊已收復北頓內茨克20%的領土，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭已逾百日，烏克蘭在東部前線卻頻頻傳出戰況失利的消息，處境堪憂。不過烏方最近聲稱，軍隊如今已收復北頓內茨克（Severodonetsk）20%的領土，並成功擊退試圖穿越北頓內茨克，往西南方向推進的俄軍。

綜合外媒報導，俄羅斯的攻勢在遭遇多次重挫後，如今他們已將目標大幅縮減至控制整個烏東頓巴斯（Donbas）地區，並向盧甘斯克州（Luhansk）的關鍵城市北頓內茨克投入大量兵力，試圖在未來2週完全掌控盧甘斯克。

盧甘斯克州長蓋代（Serhiy Gaidai）在當地3日告訴國家電視台，儘管俄羅斯在烏東部署了大量增援部隊，但俄軍要在2週內拿下北頓內茨克是「不現實的」，而且烏克蘭軍隊已成功奪回北頓內茨克20%被佔據的領土。

蓋代聲稱，「一旦我們獲得更多的西方遠程武器，就會將俄軍的火砲推離陣地，然後俄軍步兵就會落荒而逃」。不過莫斯科也隨即反擊，表示他們不會被西方的武器嚇倒，而且西方軍援烏克蘭的行為也不會改變「特別軍事行動」的進程。

頓內茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）也透露，俄軍如今正試圖從北頓內茨克跨河向利西昌斯克（Lysychansk）推進，不過卻被烏克蘭士兵擋下了攻勢；儘管俄軍目前離斯拉夫揚斯克（Sloviansk）只有約15公里，但頓內茨克不會這麼快就淪陷。

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