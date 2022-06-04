烏東傳今夏將辦入俄公投！　克宮認了：做到「這2點」再安排

▲佩斯科夫指出，克宮將考慮烏東人民的意願，並在創造「某些條件」後，才會安排公投。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯最近傳出消息，聲稱烏東將在今夏舉辦脫離烏克蘭的公投，讓烏東的狀況再次成為火熱議題。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）2日回應，俄羅斯政府將考慮當地人的意願，並在創造「某些條件」後，才會為東部地區安排加入俄羅斯的公投。

據塔斯社報導，俄羅斯總統普丁2月宣布，以「非軍事化」和「去納粹化」為由，對烏克蘭採取「特別軍事行動」，保護烏克蘭境內講俄語的人。如今，俄羅斯已將戰火延燒至擁有大量親俄分離份子的烏東頓巴斯（Donbas）地區，也讓烏東是否會舉辦公投、脫烏入俄的議題再次成為外界焦點。

俄羅斯國家杜馬代表斯盧茨基（Leonid Slutsky）此前也曾透露，頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）有可能會在今夏舉辦加入俄羅斯的公投，不過佩斯科夫指出，舉辦公投並不是克里姆林宮來決定的，這必須由未來將生活在當地的人們決定。

佩斯科夫補充，「我們首先必須了解當地居民的意願，然後再為組織公投一事創造一套必要且合適的條件才行。」當記者要求佩斯科夫具體說明何為組織公投的條件時，佩斯科夫表示，「鑑於烏克蘭軍隊和民族主義者不斷襲擊東部地區，因此當地的安全毫無保障，我們現在也看不到組織公投的可能性。」