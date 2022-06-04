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俄烏戰爭百日違禁武器回顧　俄軍投集束彈「無差別攻擊」平民

▲▼ 俄軍被控在烏克蘭使用真空彈。（圖／翻攝自Telegram）

▲俄軍被控在烏克蘭使用真空彈。（圖／翻攝自Telegram）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁命令軍隊前往烏克蘭進行「特殊軍事行動」至今已超過100天，俄烏戰爭是歐洲近數十年以來最慘烈的一場衝突，由於基輔當局幾乎以全民皆兵的模式對抗俄軍入侵，為了儘早攻下基輔、馬力波、哈爾科夫等主要大城，俄軍無差別攻擊、性侵平民，甚至還動用真空彈、集束彈等違禁殺傷性武器。

　＊真空彈
 慘無人道的俄軍早在侵略烏克蘭之初，便曾於3月攻打烏克蘭東部大城哈爾科夫時，向當地儲油槽投擲真空彈，導致儲油槽爆炸。

近日，烏克蘭內政部長幕僚格拉先科（Anton Gerashchenko）更公開無人機拍攝的戰況畫面，指控俄軍再集中火力攻打烏東頓巴斯地區時，竟使用多管火箭系統TOS-1A「布拉提諾」（Buratino），發射被稱為真空彈的空爆燃燒彈轟炸烏軍陣地，瞬間空中產生大規模爆炸震波且多次爆炸，砲彈墜地後炸出陣陣火光，建築物被炸成廢墟。

真空彈被稱為「炸彈之父」，最早由美國研發，其爆炸效能等於同重量TNT炸藥3至11倍，引爆前會先向空中擴散極細小的碳金屬顆粒，爆炸時以周遭環境氧氣作為氧化劑，因此消耗大量氧氣、造成爆炸區域短暫缺氧，其爆炸衝擊波遠比其他傳統炸彈更加持久，還能瞬間導致敵軍肺部破裂，其高溫甚至能讓人體氣化，因此被《日內瓦公約》明文禁止。

▲▼俄軍5月攻擊哈爾科夫時使用集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍5月攻擊哈爾科夫時使用集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

　＊集束彈
 集束彈的最早歷史可以直追溯至第二次世界大戰，美軍曾於越戰期間在越南、寮國、柬埔寨戰場上使用，俄羅斯也曾在攻打車臣時多次使用集束彈，其性能在各大戰場上已被廣泛檢驗。

集束彈的原理是將數百枚小型炸彈集合在一枚大型空用炸彈，主要由集束炸彈、火箭或砲彈、飛彈、迫擊砲等組成，在空中投擲後會炸散開來，廣泛在各區域散佈「小炸彈」（bomblets），能夠同時集種不同目標，在落地時對平民造成威脅。

俄軍自從入侵烏克蘭後，便多次在烏克蘭各大城鎮、村莊、住宅區或公寓大樓旁使用集束彈。北約組織（NATO）今年3月初就曾證實，已有多項證據顯示俄軍在攻擊烏克蘭時多次使用集束炸彈；烏克蘭在奪回失土的過程中，也不惜對俄軍陣地與臨時總部使用集束炸彈，烏軍3月初曾在烏克蘭東部農村胡薩里夫卡（Husarivka），發射至少2枚集束炸彈，炸彈落第時在村莊間四射。

　＊飛鏢彈
 飛鏢彈每一枚的長度約為3公分，若人體慘遭飛鏢彈擊中時，飛鏢彈前端會折彎或呈現鉤狀，後端箭尾部分則會脫落、造成二次傷口，其最早可追溯至一次世界大戰，當時被廣泛運用為殺傷性武器，在空投時攻擊敵方地面部隊，造成士兵頭盔被刺穿。

俄軍在對烏克蘭發動總攻勢時，曾經集中火力攻擊烏克蘭基輔首都圈，包括郊區的小鎮布查、伊爾平都飽受戰火蹂躪，居民就曾在自家住宅或花園發現飛鏢彈殘留。

▼ 烏軍在基輔附近戈斯托梅利（Hostomel）發現俄軍砲彈攜帶的尖銳物，疑似就是飛鏢彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏軍在基輔附近戈斯托梅利（Hostomel）發現俄軍砲彈攜帶的尖銳物。（圖／達志影像／美聯社）

　＊FAB-250

FAB-250為一種非常不精準的空投炸彈，從轟炸機上以自由落體方式下降，用來對抗水面軍事防禦工事，先前主要在舊蘇聯入侵阿富汗戰爭、俄羅斯在敘利亞戰爭時廣泛使用。

英煤《衛報》指出，FAB-250是俄軍攻擊機府與周邊城鎮時最廣泛使用的炸彈之一，包含布查、博羅江卡等都在攻擊範圍，基輔北部城鎮至少有8座建築物慘遭該種不精準的飛彈摧毀，數百人因此喪命。雖然俄羅斯聲稱FAB-250是被用來摧毀烏克蘭主要軍事目標，但經專家核實後發現FAB-250被投擲在住宅區或民用基礎設施上。

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