烏克蘭可能割地談和？　拜登：由他們自己決定

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭爆發已逾100天，雙方持續在烏東地區交戰，美國總統拜登3日表示，烏俄戰爭需要靠談判來解決，若烏克蘭決定放棄部分領土換取和平，那麼美國也不會阻止，強調烏克蘭的領土由他們自行決定，但美方會繼續支持烏克蘭自我防衛。

根據《紐約郵報》報導，拜登3日在德拉瓦州談論美國就業報告，當記者詢問到烏俄戰爭現況時，他未排除烏克蘭放棄部分領土換取和平的可能性。拜登表示，在未來的某個時候，烏俄雙方必須透過談判來解決問題，「從一開始我就說過，我也一直這樣做，這是他們的領土，我不會告訴他們什麼該做、什麼不該做，與此同時，我們將繼續協助烏克蘭有能力自我防衛。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前曾兩度表示，烏克蘭不會放棄任何領土，若要談判條件就必須是公平的，否則烏克蘭人民不會接受，「我們不準備讓出任何領土，因為我們的領土就是我們的領土，我們的獨立跟主權才是最重要的。」

《華盛頓郵報》分析指出，拜登上個月才簽署了對烏克蘭400億美元的援助計畫，這代表著美國及其盟友，可能正在對長期衝突做準備，強化了其對烏克蘭協助防衛的承諾。

澤倫斯基2日對盧森堡國會議員發表演說時證實，烏克蘭如今有約20%領土已被俄羅斯佔領，其中包括了俄軍自2月24日發動侵略行動以來佔領的土地、2014年被俄吞併的克里米亞（Crimea）和部分由親俄分離分子佔領的頓巴斯（Donbas）地區，而頓巴斯地區更是「幾乎被徹底摧毀」。