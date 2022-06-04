　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

通緝男沿遮雨棚奔逃被逮　睜眼說瞎話...警員氣到笑了

▲李男從住家沿著遮雨棚逃竄10餘公尺後再循水管爬下路面為埋伏員警逮個正著。（圖／桃園警分局提供）

▲李男從住家沿著遮雨棚逃竄10餘公尺後再循水管爬下路面為埋伏員警逮個正著。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園37歲李姓男子有毒品前科，並遭法院發佈妨害自由通緝中，3日下午警方循線前往其桃園區住處查緝時，李打著赤膊前來應門，一看到員警立即關門後，沿著鐵皮遮雨棚逃逸10餘公尺，並循水管攀爬下到地面，被埋守多時的員警逮個正著。李辯說由家門口直接跑上頂樓再由其他樓梯下來，並表示自己骨頭斷過好幾根，怎麼可能爬鐵皮雨遮跟水管逃逸?把全程追緝目擊的員警們都氣笑了。

▲▼李男被壓制在地還辯稱從另一個樓梯下來。（圖／桃園警分局提供）

▲▼李男被壓制在地還辯稱從另一個樓梯下來。（圖／桃園警分局提供）

▲▼李男被壓制在地還辯稱從另一個樓梯下來。（圖／桃園警分局提供）

昨日13時30分許，桃園警察分局埔子派出所員警循線前往因妨害自由、竊盜等案件遭法院發佈通緝中的李姓男子，位於桃園區正康一街住處查緝。員警抵達時，剛好有朋友來找他，李男打著赤膊前來應門，剛打開門看到員警立即關門。

當員警敲門時，屋內家人卻否認李男在家，並表示剛才開門的不是李男，也不認識門口的人是誰，員警與其家人對話時，李男爬出房間窗戶(公寓二樓)，沿著鐵皮遮雨棚逃逸，並循水管攀爬下到路面，卻被埋守多時的員警當場壓制逮捕，員警詢問他如何逃逸，他卻說是由家門口直接跑上頂樓再由其他樓梯下來，並表示自己骨頭斷過好幾根，怎麼可能爬鐵皮雨遮跟水管逃逸?把全程追緝目擊的員警們都氣笑了，員警將其依法解送歸案。

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
「蔡英文1選擇」醫師怒求真相：孩子血饅頭不能吃！
快訊／電影看一半！　威秀影城「天花板整塊掉下來」
男獨攀桃山疑意外墜落！　溪中發現屍體
快訊／陸高鐵出軌！車頭嚴重損毀「騎到月台上」司機身亡
蚊子最愛這類人！　「1族群」容易被咬
少女遭逼拍自慰片！　惡男恐嚇：不拍就外流
完全沒打疫苗！　染疫哥「只吃2種東西」6天後康復
手頭只有75萬！妹子想和男友基隆買房　他一算驚呆：超涼
謝忻宣布「真的要去綠島打工了！」　應徵遭酸：我做錯什麼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火　射水撲滅未擴大釀災

端午酒駕想拒測　一聽第2次拒測恐罰36萬乖乖受測送辦

通緝男沿遮雨棚奔逃被逮　睜眼說瞎話...警員氣到笑了

端午香草掛飾結合花藝　新北居家防疫增添美學

另類海廢特展！借書分享環保創意　新北市圖閱讀響應減塑

過古早味端午！尪仔標遊百年古厝　五股守讓堂推復古文化

橋聳雲天綠雕園區蝴蝶季到　「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

看見希望！罷免王浩宇中壢市議員參選人「帶頭」　力挺張善政

感謝執勤員警辛勞　桃市議員楊家俍送土窯雞共度端午

雲林+1437！兒童疫苗涵蓋率已逾8成　七鄉鎮診所連假持續接種　

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

無照少年台3線耍帥翹孤輪　罰1萬8千元！父母頻道歉

無證停親子車位遭罰600元　「有放超音波照」結局逆轉！

快訊／台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火　射水撲滅未擴大釀災

端午酒駕想拒測　一聽第2次拒測恐罰36萬乖乖受測送辦

通緝男沿遮雨棚奔逃被逮　睜眼說瞎話...警員氣到笑了

端午香草掛飾結合花藝　新北居家防疫增添美學

另類海廢特展！借書分享環保創意　新北市圖閱讀響應減塑

過古早味端午！尪仔標遊百年古厝　五股守讓堂推復古文化

橋聳雲天綠雕園區蝴蝶季到　「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

看見希望！罷免王浩宇中壢市議員參選人「帶頭」　力挺張善政

感謝執勤員警辛勞　桃市議員楊家俍送土窯雞共度端午

雲林+1437！兒童疫苗涵蓋率已逾8成　七鄉鎮診所連假持續接種　

長新冠可能致死！研究：全美至少120人疑死於後遺症　染疫勿輕忽

排隊打地鋪3天3夜！日本人「好想去韓國」瘋搶觀光簽　唯一解方曝

快訊／高雄大遠百影城天花板掉落！　民眾：以為《捍衛戰士》特效

蛤又要當病人！鬆獅犬「無奈歪頭」配合醫生遊戲　哀怨臉笑翻網

日台交流協會50週年　泉裕泰曝「日台友情」LOGO：繼續挽手並肩

領先美？陸航母出現海戰無人機群　美媒：意義重大

陸高鐵「撞土石流」出軌！車頭嚴重損毀「騎到月台上」司機已身亡

男獨攀「武陵四秀」桃山失聯　疑意外墜落...山友溪中發現屍體

0-4歲染疫↑　「蔡英文1選擇」醫師怒求真相：孩子血饅頭不能吃

首波北返車潮來了！高公局曝下午9國道路段易塞　國5堵到半夜

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

雲林＋1437人　七鄉鎮20診所連假開診供兒童疫苗接種

端午酒駕受測送辦

兒童疫苗接種率台南為六都第一

「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

鄭文燦8年施政成績　九連霸議員評80分

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

「龍潭歸鄉文化節」端午登場　桃警將交管

花蓮再獲五星　食育力城市大調查獲排行總冠軍

男子「四條通」因違規停車被警查獲

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

環團抗議購買俄國油品　台塑：政府並未禁止

2022年夏日桃金孃節　女神「桃金孃」降落

城市博覽會暢遊基隆　接駁皆免費

台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火

更多熱門

相關新聞

打工男想借錢反淪車手　配合警方逮通緝犯

打工男想借錢反淪車手　配合警方逮通緝犯

桃園1名打零工的30多歲男子因急需借款，反遭詐騙集團利用為人頭帳戶，甚至變成車手，事後越想越不對，認為前來領錢「理財專員」穿著隨便十分不專業，於是向警方報案，並配合警方專案小組成功將29歲鄭姓詐騙嫌犯逮捕到案，起出詐騙贓款38萬元，全案依法移請偵辦。

男遛鳥散步　被逮竟辯「天氣太熱」

男遛鳥散步　被逮竟辯「天氣太熱」

快篩陽不用到案？通緝犯被逮瞎掰遭打臉

快篩陽不用到案？通緝犯被逮瞎掰遭打臉

通緝犯超商遇警慌了　跳針自問「我妨礙自由？」

通緝犯超商遇警慌了　跳針自問「我妨礙自由？」

女通緝犯母親節前夕通緝落網　哀求「給一天時間」

女通緝犯母親節前夕通緝落網　哀求「給一天時間」

關鍵字：

通緝男遮雨棚奔逃被逮理由太瞎氣笑了

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

7旬翁救下6名落水觀光客　結局令人心寒

女清潔工怨「找嘸對象」：常被鄙視　薪資曝光打趴一堆OL

超商客人炫耀「剛篩2條槓」　店員崩潰結帳

顏佑庭「真的到外面餐廳打工中」：感覺真的開心

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面