通緝男沿遮雨棚奔逃被逮　睜眼說瞎話...警員氣到笑了

▲李男從住家沿著遮雨棚逃竄10餘公尺後再循水管爬下路面為埋伏員警逮個正著。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園37歲李姓男子有毒品前科，並遭法院發佈妨害自由通緝中，3日下午警方循線前往其桃園區住處查緝時，李打著赤膊前來應門，一看到員警立即關門後，沿著鐵皮遮雨棚逃逸10餘公尺，並循水管攀爬下到地面，被埋守多時的員警逮個正著。李辯說由家門口直接跑上頂樓再由其他樓梯下來，並表示自己骨頭斷過好幾根，怎麼可能爬鐵皮雨遮跟水管逃逸?把全程追緝目擊的員警們都氣笑了。

▲▼李男被壓制在地還辯稱從另一個樓梯下來。（圖／桃園警分局提供）

昨日13時30分許，桃園警察分局埔子派出所員警循線前往因妨害自由、竊盜等案件遭法院發佈通緝中的李姓男子，位於桃園區正康一街住處查緝。員警抵達時，剛好有朋友來找他，李男打著赤膊前來應門，剛打開門看到員警立即關門。

當員警敲門時，屋內家人卻否認李男在家，並表示剛才開門的不是李男，也不認識門口的人是誰，員警與其家人對話時，李男爬出房間窗戶(公寓二樓)，沿著鐵皮遮雨棚逃逸，並循水管攀爬下到路面，卻被埋守多時的員警當場壓制逮捕，員警詢問他如何逃逸，他卻說是由家門口直接跑上頂樓再由其他樓梯下來，並表示自己骨頭斷過好幾根，怎麼可能爬鐵皮雨遮跟水管逃逸?把全程追緝目擊的員警們都氣笑了，員警將其依法解送歸案。