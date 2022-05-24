不速鬼！男遛鳥散步　地方媽媽當街狂罵...被逮竟辯「天氣太熱」

▲舒姓男子露鳥後騎著單車逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名舒姓男子（53歲）去年4月間的深夜，在楠梓區樂群橋一處防火巷內，先脫掉身上衣物後，全身赤裸走到附近巷弄逛大街，嚇壞附近的地方媽媽，有人露出驚訝表情，有人則是出聲喝叱，舒男隨後騎腳踏車落跑，警方獲報將他逮捕，他竟辯稱是因為天氣太熱，衣服穿不住才脫光光，警方詢後依妨害風化罪嫌將他移送，法院審理時，舒男坦承犯行，法官審酌他犯後態度尚可，判處他拘役20天，可易科罰金2萬元。

▲舒姓男子被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

判決指出，舒姓男子是在去年4月18日深夜11時許，在楠梓區樂群路一處巷弄內，全身赤裸逛大街，當地幾位還沒睡的女子看到他的模樣，嚇得大喊「變態、變態」，還有人則是立刻報警，引起不小騷動。

舒男被幾個女子的騷動嚇到，隨後也轉身跑進防火巷內，拿起他的外套、褲子，騎腳踏車逃離現場，警方獲報趕到現場時，舒男已經逃逸無蹤，警方調閱監視畫面後，在附近的森林公園逮到舒男。

▲舒姓男子被逮時穿著外套、長褲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

舒男向警方表示，他原本穿著外套、長褲騎車，覺得很熱，所以才脫掉衣服散步乘涼，因為本來就沒穿內褲，才會變全裸。

檢警調查，高職畢業的舒姓男子無業，與母親、胞弟同住，他在訊後後被依妨害風化罪移送法辦。

橋頭地方法院審理時，法官認為舒男犯案後坦承犯行，犯後態度尚可，而他是在深夜時段公然猥褻，往來行人相對較少、犯罪手法尚屬平和、犯罪情節並非至為嚴重，因此判他拘役20日，如易科罰金2萬元，全案可上訴。