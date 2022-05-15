快篩陽性不用到案？　通緝犯被逮瞎掰...警當場打臉

▲警方在派出所外對張姓男子（右）快篩。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市梓官區一名張姓男子（47歲）因案被通緝，他11日晚間騎機車違規被巡邏員警攔下，他竟瞎掰自己3天前發現快篩陽性，所以以為不用到案，警方當場打臉他「快篩陽和通緝根本是兩回事」，當場依法逮捕歸案。

岡山分局赤崁所長李威昌、警員彭奕珽11日深夜執行巡邏勤務，發現一名男子騎乘重機車違規，便上前攔查，當盤查身分時，張男直接表明自己「通緝犯」的身分，然後說因為兒子快篩確診發燒，需要買退燒藥及其他防疫用品，自己也在3天前發現快篩陽性。

▲張姓男子（右）遭通緝竟瞎扯快篩陽性。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

張男向員警謊稱，「當發現發燒快篩陽性時，有打電話給法官說等到好了，要過去報到的時候再打給他」，請求員警讓他離開，但員警發現，疫情蔓延是近年才發生的狀況，但張男遭通緝的時間長達2年多，顯然是畏罪潛逃所編織的謊言。

不過對於張男是否是快篩陽性的說法，警方也不敢大意，帶他回到派出所後，立即對張男實施快篩，檢疫結果呈陰性反應，但員警仍依照規定，讓張男戴起防護面罩及相關防疫措施，保護所內各上班同仁的安全，並在訊後依法將張男解送歸案。