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桃園打工男想借錢反淪車手　配合警方成功逮詐騙通緝男

▲前來拿錢的理財專員穿著隨便十分的不專業。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲前來拿錢的理財專員穿著隨便十分的不專業。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名打零工的30多歲男子因急需借款，反遭詐騙集團利用為人頭帳戶，甚至變成車手，事後越想越不對，認為前來領錢「理財專員」穿著隨便十分不專業，於是向警方報案，並配合警方專案小組成功將29歲鄭姓詐騙嫌犯逮捕到案，起出詐騙贓款38萬元，全案依法移請偵辦。

▲▼埋伏員警一擁而上將詐騙嫌犯鄭男制伏在地。（圖／桃園警分局提供）

▲▼埋伏員警一擁而上將詐騙嫌犯鄭男制伏在地。（圖／桃園警分局提供）

▲▼埋伏員警一擁而上將詐騙嫌犯鄭男制伏在地。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所接獲被害男子報案表示，受疫情影響打工不順急需借款周轉，便循網路廣告與借款公司聯繫，對方說自己的信用度不夠，須提供帳戶讓公司匯入款項，再幫忙提領交給公司人員，以此增加財力證明方便申貸，被害人不疑有他提供自己的帳簿、印鑑等，隔天的確有數筆款項匯入，被害人依據指示提領50餘萬在桃園景福宮前交付給自稱理財專員的男子。

▲起獲詐騙贓款38萬元。（圖／桃園警分局提供）

▲起獲詐騙贓款38萬元。（圖／桃園警分局提供）

事後他越想越不對，認為理財專員穿著隨便十分的不專業，擔心自己已經被詐騙集團利用為車手，於是到所向員警報案。警方立即組成專案小組進行查緝，於24日14時，根據嫌犯的指示於桃園區介壽路旁會面地點埋守，待鄭姓嫌犯現身準備二次收取38萬元時，員警一擁而上將鄭男制伏在地，當場起獲贓款，經查鄭男另因詐欺案遭發布通緝中，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

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