朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級　無論是否國民黨執政

▲朱立倫訪美行首場公開記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫2日啟程訪美之旅，第一站飛抵舊金山。朱立倫台灣時間3日首場記者會上，表示國民黨親美立場從未改變，也堅定捍衛中華民國、保衛台灣。朱立倫強調，無論是否國民黨執政，非常歡迎美方提高跟台灣政府更高層級的交流、合作，而國民黨不會因為北京而有任何退縮。

朱立倫台灣時間3日的訪美行首場公開記者會上，表示這次來美最重要目的是國民黨在華府駐美代表處要重新開幕，要讓美國、全世界的朋友聽到國民黨的聲音，同時也了解國民黨的親美立場從頭到尾都沒有改變。

朱立倫指出，國民黨創黨就是在舊金山，三民主義跟美國已故總統林肯「民有、民治、民享」的理想是一致的，所以國民黨堅定的立場，跟美國民主自由的立場是一致的；從國父革命到抗戰、保衛台灣或建設台灣，每個過程都跟美國站在一起，所以親美立場從未改變。

朱立倫也說，國民黨親美立場從未改變，但國際局勢不斷在改變，而台海關係也是瞬息萬變；國民黨立場捍衛中華民國、保衛台灣，這絕對不會改變，所以對於自我國防要求或增進保衛台灣的力量，這點立場跟美方的想法應該是一致。

朱立倫表示，但同時國民黨也認為，兩岸間要能保持對話、交流，而不是對抗、交惡，溝通協調比熱戰對抗好很多。這立場跟美國總統拜登、美國務卿布林肯等美方人士最近一些談話是一致的，所以這樣的立場，相信美方能了解國民黨除親美立場以外，也能不斷溝通協調、有交流管道，總是可以避免戰爭、衝突，這是國民黨首要目標。

對於美國政府近來不斷提高跟台灣的官方聯繫，是否擔心如此下去會惹怒北京？朱立倫說，國民黨作為中華民國最主要的政黨，我們非常歡迎跟全世界有更密切合作，這包括美國在內；無論是否國民黨執政，也非常歡迎美方提高跟台灣政府更高層級的交流、合作。

朱立倫強調，國民黨不會因為北京或中共立場而有任何退縮，只要對台灣有利、對全體中華民國國民有利，我們一定堅持到底。