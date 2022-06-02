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朱立倫今啟程訪美　他教3個實用單字：把過去的狠話帥氣地再講一遍！

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨主席朱立倫明（2日）將出發訪美，朱立倫表示，這次重返美國，就是要告訴美國各界及朝野政黨，國民黨會跟全世界民主國家站在一起，「我們回來了，我們在這裡（We are here）！」對此，議員張之豪表示，自己特別提供3個外交詞彙、4個參訪城市，「希望藍營把過去兩年來的每一句狠話，帥氣地再講一遍，大快人心。」

對於朱立倫出訪美國，張之豪提供3個外交詞彙，包含：

一、睪丸變小（Testicular Atrophy）

張之豪指出，國民黨在2021年底公投前夕，拋出震撼彈，表示吃萊豬會讓睪丸變小，相關資訊，透過line群組，四處發送，大家都收到過。這麼重要的資訊，美國人問起時，要怎麼說，才顯得優雅而不粗俗。

張之豪表示，直譯睪丸變小，在外交場合畢竟有點失禮，這時可以用較為醫學的用詞，來表示國民黨人的重大發現，以及國民黨對美國產的豬肉，所有的疑慮。Testicular 是 Testicle 的副詞形式，就是「睪丸的」、Atrophy是萎縮，「國民黨凜然正氣，一定要大聲跟美國人說，你們竟然逼我們買會讓睪丸變小的豬肉，我們絕不買單，拒絕到底。」

張之豪表示，也可以順便帶上，國民黨現在仍然繼續炒作，比如在2022年底地方選舉的相關文宣上，還在指控對手為「萊豬立委」，你要這樣講，很棒。跟美國人見面時，別忘了講清楚，國民黨還在鼓吹台灣選民懲罰支持台美貿易正常化的政治人物，「一個字也別漏，Testicular Atrophy。」

二、美國應該對國民黨道歉（We demand an apology）

張之豪解釋，美國在台協會主任，酈英傑，在2020/12/16，拜會國民黨台中市長盧秀燕。盧秀燕市長不只違背會面不公開默契，還找記者到現場，並刻意在酈英傑面前表明反對美豬立場，並不給酈回答，直接終止會面。

美國在台協會，事後發出措辭強烈之聲明，表明「美國出口的豬肉安全無虞，認為政治人物若散播不實資訊，對大眾沒有好處」。

國民黨則回應，美國在台協會措詞不當，應該對盧秀燕道歉。

張之豪表示，2020/12/16 到今天 2022/6/2 ，已經 533 天，美國還沒有對盧秀燕道歉，國民黨這次到美國，一定要把這個道歉要回來，定要美國人道歉，否則國民黨代表團就在這埋鍋造飯不走了，而且，美國人要請國民黨人吃飯，只能請吃牛肉，因為國民黨只吃萊牛，但豬肉就不可以。

張之豪建議藍營，美國人請吃飯時，只吃牛不吃豬這點，一定要堅持，國民黨副秘書長曾說「不用對美國人卑躬屈膝，讓自己沒尊嚴」。堅持下去，中國國民黨最有尊嚴，漢賊不兩立。

三、美台21世紀貿易倡議，只是大內宣（US-Taiwan Initiative is just a propaganda）

美國與台灣1日宣布啟動21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），這是美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中，共同宣布。

張之豪表示，這是在美國宣布印太經濟架構（IPEF）首輪名單中，沒看到台灣後，美方對台灣具體的經貿倡議行動，但國民黨主張這是「大內宣」，就在國民黨要去美國華府參訪以前，國民黨直接說「你吹牛，你膨風，你騙人，美國副貿易代表親自出來講有這回事，我國民黨也不信。」

張之豪解釋，「大內宣」這個字，是從China的「大外宣」學來的，藍白兩黨都很愛拿來講民進黨政府的政策宣布，叫做「大內宣」。「大內宣」，英文裡，也沒有什麼大小、內外之別，要翻譯，就是政治宣傳（Propaganda），有「只是政治語言，未必有事實基礎」的意味在裡面，請把這個原字，帶到美國人面前，帶到你們的會面裡。

張之豪也示範例句，「The US-Taiwan Initiative is simply a propaganda you Americans plotted with the Tsai Administration, we are utterly disappointed and demand that you immediately provide [protect] with substantial trade benefits」（美台貿易倡議只是個美國跟蔡英文政權聯手搞的大內宣，我們非常失望，並要求你馬上提供實質的貿易優惠給朱主席）。

張之豪也推薦訪美四大城市，包含：

一、舊金山，張之豪表示，建議參訪舊金山多明尼肯大學，優秀的國民黨前立委顏寬恆的母校，在今年初的選舉中，頗受國民黨人好評肯定，尤其是朱立倫主席，說過「與其質疑顏寬恆的留美碩士學歷，何不檢視蔡英文的博士論文？」，顯然對舊金山多明尼肯大學，很肯定，值得到此一遊。

二、洛杉磯，張之豪建議，參訪爾灣台灣基督長老教會，向英勇犧牲的鄭醫師致敬，也對台灣僑胞表達哀悼之意，在槍擊案現場譴責促統會拉斯維加斯幹部周文偉，表示國民黨與深藍暴力恐怖份子切割之決心。

三、紐約，張之豪建議，參訪紐約市府，紐約市從兩年前，疫情爆發以來，將近七萬件確診死亡案，民主黨籍市長卻仍然連任，為何美國的疫情與人命這麼無法被選舉炒作？這與國民黨選舉手法大相徑庭，直得參考。

四、華府，張之豪指出，參訪USTR，美國貿易代表處，把過去兩年來的每一句狠話，帥氣地再講一遍，大快人心。

張之豪表示，國民黨，人才濟濟，朱立倫、韓國瑜、顏寬恆、林為洲、曾銘宗、謝龍介、趙少康、洪秀柱、馬英九、吳斯懷，講起親中疑美，一個比一個有狠勁，這些言論在地方群組都很廣傳，「我這種民進黨民代的都很清楚了，美國人沒理由不清楚。」

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