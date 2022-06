朱立倫今啟程訪美　他教3個實用單字：把過去的狠話帥氣地再講一遍！

▲國民黨主席朱立倫。(圖/國民黨提供)

記者杜冠霖/綜合報導

國民黨主席朱立倫明(2日)將出發訪美,朱立倫表示,這次重返美國,就是要告訴美國各界及朝野政黨,國民黨會跟全世界民主國家站在一起,「我們回來了,我們在這裡(We are here)!」對此,議員張之豪表示,自己特別提供3個外交詞彙、4個參訪城市,「希望藍營把過去兩年來的每一句狠話,帥氣地再講一遍,大快人心。」

對於朱立倫出訪美國,張之豪提供3個外交詞彙,包含:

一、睪丸變小(Testicular Atrophy)

張之豪指出,國民黨在2021年底公投前夕,拋出震撼彈,表示吃萊豬會讓睪丸變小,相關資訊,透過line群組,四處發送,大家都收到過。這麼重要的資訊,美國人問起時,要怎麼說,才顯得優雅而不粗俗。

張之豪表示,直譯睪丸變小,在外交場合畢竟有點失禮,這時可以用較為醫學的用詞,來表示國民黨人的重大發現,以及國民黨對美國產的豬肉,所有的疑慮。Testicular 是 Testicle 的副詞形式,就是「睪丸的」、Atrophy是萎縮,「國民黨凜然正氣,一定要大聲跟美國人說,你們竟然逼我們買會讓睪丸變小的豬肉,我們絕不買單,拒絕到底。」

張之豪表示,也可以順便帶上,國民黨現在仍然繼續炒作,比如在2022年底地方選舉的相關文宣上,還在指控對手為「萊豬立委」,你要這樣講,很棒。跟美國人見面時,別忘了講清楚,國民黨還在鼓吹台灣選民懲罰支持台美貿易正常化的政治人物,「一個字也別漏,Testicular Atrophy。」

二、美國應該對國民黨道歉(We demand an apology)

張之豪解釋,美國在台協會主任,酈英傑,在2020/12/16,拜會國民黨台中市長盧秀燕。盧秀燕市長不只違背會面不公開默契,還找記者到現場,並刻意在酈英傑面前表明反對美豬立場,並不給酈回答,直接終止會面。

美國在台協會,事後發出措辭強烈之聲明,表明「美國出口的豬肉安全無虞,認為政治人物若散播不實資訊,對大眾沒有好處」。

國民黨則回應,美國在台協會措詞不當,應該對盧秀燕道歉。

張之豪表示,2020/12/16 到今天 2022/6/2 ,已經 533 天,美國還沒有對盧秀燕道歉,國民黨這次到美國,一定要把這個道歉要回來,定要美國人道歉,否則國民黨代表團就在這埋鍋造飯不走了,而且,美國人要請國民黨人吃飯,只能請吃牛肉,因為國民黨只吃萊牛,但豬肉就不可以。

張之豪建議藍營,美國人請吃飯時,只吃牛不吃豬這點,一定要堅持,國民黨副秘書長曾說「不用對美國人卑躬屈膝,讓自己沒尊嚴」。堅持下去,中國國民黨最有尊嚴,漢賊不兩立。

三、美台21世紀貿易倡議,只是大內宣(US-Taiwan Initiative is just a propaganda)

美國與台灣1日宣布啟動21世紀貿易倡議(U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade),這是美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中,共同宣布。

張之豪表示,這是在美國宣布印太經濟架構(IPEF)首輪名單中,沒看到台灣後,美方對台灣具體的經貿倡議行動,但國民黨主張這是「大內宣」,就在國民黨要去美國華府參訪以前,國民黨直接說「你吹牛,你膨風,你騙人,美國副貿易代表親自出來講有這回事,我國民黨也不信。」

張之豪解釋,「大內宣」這個字,是從China的「大外宣」學來的,藍白兩黨都很愛拿來講民進黨政府的政策宣布,叫做「大內宣」。「大內宣」,英文裡,也沒有什麼大小、內外之別,要翻譯,就是政治宣傳(Propaganda),有「只是政治語言,未必有事實基礎」的意味在裡面,請把這個原字,帶到美國人面前,帶到你們的會面裡。

張之豪也示範例句,「The US-Taiwan Initiative is simply a propaganda you Americans plotted with the Tsai Administration, we are utterly disappointed and demand that you immediately provide [protect] with substantial trade benefits」(美台貿易倡議只是個美國跟蔡英文政權聯手搞的大內宣,我們非常失望,並要求你馬上提供實質的貿易優惠給朱主席)。

張之豪也推薦訪美四大城市,包含:

一、舊金山,張之豪表示,建議參訪舊金山多明尼肯大學,優秀的國民黨前立委顏寬恆的母校,在今年初的選舉中,頗受國民黨人好評肯定,尤其是朱立倫主席,說過「與其質疑顏寬恆的留美碩士學歷,何不檢視蔡英文的博士論文?」,顯然對舊金山多明尼肯大學,很肯定,值得到此一遊。

二、洛杉磯,張之豪建議,參訪爾灣台灣基督長老教會,向英勇犧牲的鄭醫師致敬,也對台灣僑胞表達哀悼之意,在槍擊案現場譴責促統會拉斯維加斯幹部周文偉,表示國民黨與深藍暴力恐怖份子切割之決心。

三、紐約,張之豪建議,參訪紐約市府,紐約市從兩年前,疫情爆發以來,將近七萬件確診死亡案,民主黨籍市長卻仍然連任,為何美國的疫情與人命這麼無法被選舉炒作?這與國民黨選舉手法大相徑庭,直得參考。

四、華府,張之豪指出,參訪USTR,美國貿易代表處,把過去兩年來的每一句狠話,帥氣地再講一遍,大快人心。

張之豪表示,國民黨,人才濟濟,朱立倫、韓國瑜、顏寬恆、林為洲、曾銘宗、謝龍介、趙少康、洪秀柱、馬英九、吳斯懷,講起親中疑美,一個比一個有狠勁,這些言論在地方群組都很廣傳,「我這種民進黨民代的都很清楚了,美國人沒理由不清楚。」