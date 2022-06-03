親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

▲朱立倫訪美行首場公開記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫訪美，於美西時間2日晚間在舊金山舉行「國民黨訪問美國代表團記者會」。朱立倫表示，國民黨促進兩岸和平交流，親美的立場不會改變，「不會因為中共的立場有任何一點退縮」，他也強調，「國民黨是和平促進者，不是麻煩製造者」。

朱立倫先提到，這次訪美的最重要的目的，就是國民黨在華府的駐美代表處要重新開幕，要讓美國的朋友聽到國民黨的聲音，「了解我們從頭到尾一致親美立場，從未改變」，國民黨的堅持和美國的民主自由立場是一致的，同時他也會把國民黨的想法和重要的政策和美國好朋友溝通，告訴美國「we are here、we are back」這些重要的訊息。

朱立倫說到，目前國際局勢不斷在改變，台海關係也是瞬息萬變，但是國民黨捍衛中華民國、保衛台灣的立場不會改變。他認為，兩岸之間要保持能夠對話，不是只是對抗，要能夠交流而不是只有交惡。「國民黨的立場和美國總統拜登及國務卿布林肯的談話是一致的，在親美的立場以外，兩岸仍能夠交流對話」。

會中有媒體提到，對於美國提高與台灣的聯繫，是否會擔心中國大陸會對台灣有危險？國民黨相當歡迎，只要是對民眾有利、對雙方企業有利，都符合台灣民眾的期待，台美關係的提升，不是只有在民進黨執政時期，過去馬政府時期，台美關係也一再提升，未來國民黨如果執政，一樣也會提升關係，「不會因為中共的立場有任何一點退縮」。

媒體再問到，不少民眾認為國民黨發表的言論是「反美」？民進黨貼在國民黨的標籤從未少過，只要兩岸一接觸，就是親中賣台，但國民黨是愛台灣的，為了協助台胞、台商、台生，不怕民進黨貼標籤。

朱立倫批民進黨，過去幾10年來流血、保衛台灣、上戰場的是國民黨，在兩岸工作上幫民眾力爭權益的也是國民黨，民進黨只會用政治口號、去中化等標籤做政治鬥爭。

朱立倫說，兩岸保持對話避免衝突，是為了整體台灣的安全。因此，國民黨與美國民主自由的立場相符，過去推動改革、抗戰、保衛並建設台灣，每一個過程國民黨都與美國朋友站在一起。



