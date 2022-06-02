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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫擬見白宮高層　替國民黨駐美代表處揭牌

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫於2日搭機啟程訪美之旅，預計過境舊金山、華盛頓特區、紐約、洛杉磯4大城，除了拜會白宮高層官員外，也會替國民黨駐美代表處揭牌，拓展政黨外交的能量。

根據規劃，朱立倫2日上午出發，抵達舊金山後，首站將到美國史丹佛大學胡佛研究所，傍晚出席僑宴，隨後搭乘夜班飛機前往華府；緊接著，朱立倫會在華府從3號停留到8號，其中，6日在布魯金斯學會（Brookings Institution）進行公開演講、8日國民黨駐美代表處揭牌。

9日朱立倫將前往紐約，並與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，拜會中華公所並出席僑宴，接著搭機前往洛杉磯；10日抵達洛杉磯後，將會與海外僑胞會晤，傾聽僑界、海外黨員的聲音。此行由國民黨副主席夏立言和國際部主任黃介正隨行出訪。

朱立倫2日在桃園機場受訪表示，國民黨跟美方有共識，彼此相互尊重，該見的朋友都會見到，此行訪美是為了政黨外交，表達國民黨與美國同為民主自由奮鬥可以共同合作的立場。

朱立倫說明，此次的訪美行程，最重的是幫國民黨重返華府，以及重啟代表處，也會和美方行政部門、國會、政界、學界跟智庫還有4大城市僑界的老朋友見面。

朱立倫表示，國民黨親美路線從沒改變，此次訪美是要再次確認跟美國同為自由民主國家、堅定民主自由的立場從沒改變。民進黨長期以來利用一黨的聲音、偏頗的意見在美國製造謠言迫害國民黨形象，民主國家不該如此。

他強調，國民黨尊重民進黨在美工作，也請民進黨尊重台灣最大在野黨在美國的工作，不管是誰的代表處，大家應該一起為台海安全、兩岸和平、台美經貿議題等問題一起努力。

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