基隆+1190！6歲↓幼童新增55人確診　專責病床共收治190人

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心2日公布國內本土病例新增7萬6967例，其中基隆新增1190例。市長林右昌表示，在這1190例中，其中女性647人、男性則是543人；若以年齡別區分25-34歲最多，有220人占18.49%，35-44歲次之，有210人占17.65%。至於75歲以上的長者有54人、65-74歲有94人、6歲以下有55人。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計2089人，全市社區篩檢站5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報2297人，2148人症狀給藥；6月2日上午通報確診251人，其中131人症狀給藥。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治190人、空床46床，空床率19.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症59名、中症31名、輕症47名；部立基隆醫院：重症9名、中症33名、輕症4名；三總基隆分院：中症5名。

林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估8萬8304人，利用快速通道的有2萬4807人，有4萬1127人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬1121人，其中條件不符合則有1萬0006人。

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