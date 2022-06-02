高雄+10495「高原期持續10天」　長照機構加碼津貼6000元

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情持續上升，今(2日)確診數1萬495例。市長陳其邁表示，中南部地區上升曲線到高原的狀態，這樣的狀況會持續10天，他也宣布將針對住宿長照機構工作人員發放6000元防疫津貼。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，與昨日疫情相較，有1000例降幅，但不代表疫情趨緩，市府推估近期內，高雄疫情都處於高原期。

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分析確診個案年齡層分布，今天與昨天相比，相對高齡族群(50-64歲、65歲以上)有明顯上升，顯示家庭存在感染風險，同時也會影響到年輕族群，因此0-11歲、12-19歲族群也有上升趨勢。而其餘年齡層則有下降趨勢，但並非疫情趨緩。

潘炤穎強調，接下來是端午連假，對於家人之間的相處、親友之間往來必須提高警覺，目前高雄疫情評估，特定接觸風險和不特定接觸風險都一樣重要。例如在人群密僅的商場、百貨、宗教活動地，很可能因不經意行為，或拿下口罩邊走邊吃，都可能造成進一步傳播風險。

市長陳其邁指出，中南部地區上升曲線到高原的狀態，這樣的狀況會持續10天；目前北部地區盛行率都超過10%，像新北市15%，中南部地區則是5、6%，盛行機率會往上提升，提醒端午返家的民眾，注意自身健康狀態，有上呼吸道症狀要先快篩。

陳其邁宣布，將針對高雄住宿長照機構工作人員發放防疫獎勵津貼，每人每月獎勵金3000元，發放月份為2022年6、7月，一共6000元。對象包括一般護理之家、團體家屋、精神護理之家、老人福利機構等，防疫期間配合每周快篩者。

陳其邁表示，長照機構是相對風險高的地方，這個月翰下個月可說是高風險期間，為了讓住宿機構人員能安心工作，因此市府給予獎勵津貼。