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台南+6144！防疫專線擴增至421線　黃偉哲籲儘速打疫苗

▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布2日新增6144確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲2日公布新增6144名COVID-19本土確診病例，統計至1日今年累計確診113825人，其中70065人已解除隔離，43760人尚在隔離中，沒有打疫苗的中重症或死亡率，相較於有打疫苗者，相差5倍之多，請市民朋友快將疫苗打好打滿。

▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲指出，台南市增加6144，累積已經11萬3千，佔全體總人口將近7％，要特別注意與小心，有鑑於疫情高峰慢慢往中南部移動，如何讓5-11歲的孩子建立起保護很重要，讓老人家建立起保護力也很重要，65歲以上，市府跟中央配合，除了接種疫苗有500塊禮券外，有加上兩劑快篩試劑。小朋友部分，市府提供很好的施打環境，能夠讓家長跟孩子都放鬆也放心，市府推動大型施打站以及中型施打站，不只是大型施打站，還有其他中型施打站，以及在診所、醫院來施打，多管齊下，讓孩子輝瑞兒童劑型疫苗的接種，現在已經將近6成，所以11萬多5-11歲幼童，已經將近6成完成施打，面對疫情高峰來的時候，會讓家長放心一點。

▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，端午節連假即將來臨，加上專家預估未來一到兩週內，疫情將達到高峰，他再次呼籲市民，儘速接種COVID-19疫苗，尤其是5至11歲兒童或65歲以上長者，早一天施打就早一天獲得保護力。接種疫苗後最好也不要到處亂跑，因為疫苗在兩週內才會陸續產生保護力，尤其不要到人潮擁擠的地方，保護自己及家人的健康，請大家要特別小心。

▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，為儘早建立兒童保護力，市立圖書館永康新總館於6月1日至5日連續五日開設輝瑞BNT兒童疫苗大型接種站；台南打疫苗系統也已陸續增開輝瑞BNT兒童疫苗醫療院所接種場次，請家中有年滿5至11歲兒童的家長盡快上網預約，讓孩子在暫停實體課程期間也能接種。台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說明指出，據統計至5月31日資料顯示，台灣COVID-19累計確診比率約9％，新加坡為23.9％、英國32.8％、南韓35.31％，呼籲民眾仍需完整接種疫苗，建立個人保護力。

▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關台南市防疫話務運作情形，研考會專委王珠環表示，為了怕線路、人力不足以服務市民，南市府日前擴充了包括防疫專線、健康專線、生活關懷及1999專線等4條專線的線路跟接話人力，目前4條專線的線路現已達216條，接話人力增加到345人；此外，各區公所專線也開設205條線路，接話人力達218人。除話務專線之外，也歡迎民眾使用「台南共照雲」洽詢，以便及時獲得醫療相關協助。

▲台南市長黃偉哲公布新增6144名COVID-19本土確診病例，請市民朋友快將疫苗打好打滿，以保護自己及孩童健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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