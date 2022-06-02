南投+1320！80歲以上新增4死　逾1.7萬中低收可獲免費快篩劑

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1320例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1320例，截至6月1日累計確診人數2萬705例，居家隔離人數3490例，今日已解除隔離1478例，居家照護人數7843例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

縣府衛生局指出，今日新增死亡個案4例，皆為80歲以上高齡長者：竹山鎮92歲女性，有肺癌、甲狀腺低下、老年癡呆病史，接種3劑疫苗，5月23日呼吸喘、發燒至竹山秀傳急診，5月30日死亡；信義鄉90歲女性，有腎臟病、高血壓、貧血、慢性肝炎病史，接種3劑疫苗，同於5月23日呼吸喘、發燒於南投基督教醫院住院，5月30日死亡。

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竹山鎮81歲男性，有糖尿病、高血壓病史，未接種疫苗，5月19日呼吸喘、發燒及低血氧至亞洲大學醫院急診，5月28日死亡；草屯鎮86歲男性，有糖尿病、高血壓、中風、心律不整病史，接種1劑疫苗，5月20日因噁心嘔吐至亞洲大學醫院急診，5月28日死亡。

▲南投中低收入戶逾6800戶、1萬7000人可獲免費快篩試劑。（圖／南投縣政府提供）

因應疫情嚴峻，政府免費提供中、低收入戶每人5劑快篩試劑，現已全部運抵各鄉鎮公所；縣府社會及勞動處說，全縣有2541低收入戶、4303人，4264中低收入戶、1萬3086人，總計6805戶、1萬7389人，預計發送8萬6945劑，而快篩試劑市場一般售價每劑180元，以每人5劑計算，等於1人可少花900元，若是五口之家，可省下4500元支出。

社會勞動處表示，目前南投、埔里、草屯、鹿谷、國姓、水里、信義等公所通知民眾至公所、村里辦公室等定點領取；集集、名間、中寮、魚池與仁愛鄉由村里辦公室或村里幹事協助發送，竹山鎮部分村里到公所領取，部分由公所人員、村里長與村里幹事發送。