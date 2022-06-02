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福吉美說明書沒列Omicron　柳采葳：民進黨把人民健康擺在哪？

▲▼國民黨「全民防疫監督平台」4/19召開「要多元疫苗，為兒童發聲」記者會，國民黨發言人柳采葳、文傳會副主委王鴻薇、國民黨副秘書長王育敏及文傳會副主委江怡臻質疑政府為何不採用多數國家已經開訪使用的BNT，而要去採用副作用強烈的莫德納。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨發言人柳采葳。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨團今（2）日踢爆，「福吉美」韓國原廠的英文說明書顯示，可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，但並未包含Omicron。國民黨發言人柳采葳痛批，衛福部根本就是拿孩子健康開玩笑，民進黨政府到底把人民健康擺在哪？

柳采葳表示，根據廠商提出的對照表，原先核准的唾液快篩試劑除了沒有通過韓國正式許可證外，可偵測的變異株也只有去年流行的alpha、beta，沒有現在正在台灣流行的omicron，一個無法檢驗出病毒的試劑，跟蓋牌有甚麼兩樣？雖然原廠回覆可以檢測，但說明書上就是沒有，當初食藥署憑著什麼核准？憑感覺還是憑關係？

柳采葳指出，衛福部現在說要重新檢視送審資料，那當初審假的嗎？衛福部官員居然第一時間被記者問都無法肯定回答，究竟是食藥署在核准上有所缺失，還是高層一定要讓福吉美核准？衛福部立刻說清楚，不要再裝傻、呼攏人民！

柳采葳抨擊，福吉美試劑的生產福又達公司就是高端總經理創辦的，能夠率先取得EUA已經夠令人不解，現在又傳出這款試劑恐無法檢驗omicron，不禁讓人想問，民進黨政府到底把人民健康擺在哪？

柳采葳說，若衛福部是缺乏記錄人員才一堆會議沒紀錄，「我願意提供過去在媒體從業訓練出的聽打能力，免費幫衛福部做會議紀錄！也在此號召各位夥伴朋友，一起去幫衛福部做會議記錄，還台灣人民一個公開透明的政府！」

針對福吉美說明書沒列Omicron，指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應，新的變異株出來，在之前仿單中必然不會提到，不然就是未來試劑；不過，唾液快篩試劑進口時都經過食藥署檢驗，也有針對Omicron做試驗，以前就說過Ct值24以下，才比較準確驗得出來，這些都符合衛福部規定。

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