福吉美說明書沒列Omicron　柳采葳：民進黨把人民健康擺在哪？

▲國民黨發言人柳采葳。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨團今（2）日踢爆，「福吉美」韓國原廠的英文說明書顯示，可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，但並未包含Omicron。國民黨發言人柳采葳痛批，衛福部根本就是拿孩子健康開玩笑，民進黨政府到底把人民健康擺在哪？

柳采葳表示，根據廠商提出的對照表，原先核准的唾液快篩試劑除了沒有通過韓國正式許可證外，可偵測的變異株也只有去年流行的alpha、beta，沒有現在正在台灣流行的omicron，一個無法檢驗出病毒的試劑，跟蓋牌有甚麼兩樣？雖然原廠回覆可以檢測，但說明書上就是沒有，當初食藥署憑著什麼核准？憑感覺還是憑關係？

柳采葳指出，衛福部現在說要重新檢視送審資料，那當初審假的嗎？衛福部官員居然第一時間被記者問都無法肯定回答，究竟是食藥署在核准上有所缺失，還是高層一定要讓福吉美核准？衛福部立刻說清楚，不要再裝傻、呼攏人民！

柳采葳抨擊，福吉美試劑的生產福又達公司就是高端總經理創辦的，能夠率先取得EUA已經夠令人不解，現在又傳出這款試劑恐無法檢驗omicron，不禁讓人想問，民進黨政府到底把人民健康擺在哪？

柳采葳說，若衛福部是缺乏記錄人員才一堆會議沒紀錄，「我願意提供過去在媒體從業訓練出的聽打能力，免費幫衛福部做會議紀錄！也在此號召各位夥伴朋友，一起去幫衛福部做會議記錄，還台灣人民一個公開透明的政府！」

針對福吉美說明書沒列Omicron，指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應，新的變異株出來，在之前仿單中必然不會提到，不然就是未來試劑；不過，唾液快篩試劑進口時都經過食藥署檢驗，也有針對Omicron做試驗，以前就說過Ct值24以下，才比較準確驗得出來，這些都符合衛福部規定。