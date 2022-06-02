國民黨團踢爆福吉美驗不出Omicron 　民進黨團質疑：幫特定廠商攻擊

▲國民黨立法院黨團召開「蝦米！福吉美唾液快篩驗不出Omicron？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗2日踢爆，福吉美唾液快篩原廠說明書，僅標示可驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，就是沒有標示Omicron，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，他們好像是在幫另外一家代理廠商進行攻擊，這點希望國民黨團能夠說明一下。

國民黨立法院黨團2日上午召開「蝦米！福吉美唾液快篩驗不出Omicron？」記者會，曾銘宗質疑，福吉美唾液快篩的原廠說明書，僅標示可驗出Alpha、Beta、Gamma、Delta等病毒株，就是沒有標示Omicron，呼籲中央流行疫情指揮中心出面說明。

對此，民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會，鄭運鵬受訪時表示，唾液快篩相對鼻咽快篩比較方便，因此包含很多在野黨立委在內，都希望衛福部可以進一步開放緊急使用授權（EUA）。

鄭運鵬指出，福吉美唾液快篩在今年2月8日的仿單中，的確沒有寫到Omicron病毒，但是根據民進黨團了解，食藥署在確認是否符合EUA標準時，都有要求廠商提供對Omicron的有效性，應該也是高達超過99%，這點他們會請食藥署公開說明，而且這個產品在澳洲與台灣都有通過EUA。

不過，鄭運鵬質疑，看起來國民黨團拿的資料，「好像是在幫另外一家代理唾液快篩的廠商在攻擊這一家」，這點想請他們說明一下，況且國民黨從去年到今年講了那麼多、抨擊指揮中心的政策，但是沒有幫台灣拿到一劑疫苗，也沒有拿到任何一劑快篩。

鄭運鵬認為，國民黨團似乎都有特定立場，不斷地攻擊台灣特定的疫苗開發商、代理商，民進黨團不知道為什麼，「我都很懷疑，他們是在幫特定廠商，在做商業上的競爭，這點很可惜」。

鄭運鵬強調，國民黨質疑的時候要有所本，產品的有效性是多少，去問EUA授權就知道，這些質疑對廠商來說來說不公平，「但是它如果無效，測半天也沒有用，我相信衛福部也不會通過EUA核准」，至於到底當初的審核條件如何，民進黨團會請衛福部公開說明。