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估4縣市疫情恐升溫　公衛學者：沒做好2件事「7月將日增近200死」

▲▼陳秀熙指出，台中、高雄等縣市目前仍未達疫情高峰期。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙指出，台中、高雄等縣市可能還有機會升溫。（圖／翻攝自YouTube／ 新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

本土確診數突破200萬，指揮中心坦言，疫情有北降南升的趨勢。公衛學者則指出，目前北北基桃等8縣市已達高峰，正逐步下降中，但台中、高雄等4縣市目前看起來未達高峰，是否還會往上增加，仍有待觀察。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中指出，台灣疫情在未來1～2週內會下降，不過致死率目前仍在攀升中，主要是因仍處於適應期的關係。

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陳秀熙表示，不同縣市高峰點所得到的累積通報感染數不同，高峰累積通報率達7～10%時，流行疫情就會開始下降。基隆市10.1%，台北市8.5%，新北市8.2%，桃園市6.8%，新竹縣7.45%，新竹市7.8%，宜蘭縣8.2%，花蓮縣9.0%，這8個縣市目前皆已達高峰點，正處於往下降的趨勢。

至於台中市、高雄市、台東縣、彰化縣4縣市，目前高峰累積通報率皆小於6%，因此疫情是否會上升還有待觀察。不過陳秀熙也根據紐西蘭疫情曲線推估，本土疫情在未來1～2週會往下降，但致死率仍要再等2～3週才會降低。

▲若未調整醫療量能、精準投藥，7月恐日增近200死。（圖／翻攝自YouTube／ 新冠肺炎科學防疫園地，下同）

▲若未調整醫療量能、精準投藥，7月恐日增近200死。

陳秀熙指出，5月底中重症的比例上升很快，必須要等到流行高峰下降的2～3週後，中重症才有可能下降；若想減少直接與間接的重症死亡，必須靠「精準使用抗病毒口服藥」、「改善醫療量能緊縮」，否則7月上旬每日死亡人數將逼近200人。

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