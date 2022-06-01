別小看Omicron！65歲↑族群「打完3劑」死亡數仍逾去年　醫曝2原因

▲年長者在感染Omicron後死亡的風險依舊很高。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

儘管新冠最近導致的人均總死亡率，隨著疫苗覆蓋率的提升有所下降，但波士頓大學公衛專家斯托克斯指出，「年長者在感染Omicron後死亡的風險依舊很高，即使多數65歲以上的年長者都已接種了新冠疫苗。」這是因為Omicron更容易規避免疫力，而且新一波疫情剛好爆發在年長者疫苗保護力出現空窗期的時候。

據《紐約時報》報導，數據顯示，Omicron近4個月在美國65歲以上年長者族群造成的死亡人數，與之前Delta病毒在6個月內奪走的人命一樣多，其中年長者仍佔據了染疫離世人群中的絕大部分，而美國東北部地區70歲以上年長者的住院率也攀升至Omicron激增時期的33%。

斯托克斯（Andrew Stokes）發現，65歲以上族群去年的新冠死亡數比過去幾波疫情低，但隨著新一波Omicron浪潮捲土重來，年長者的死亡數又再次攀升。這是因為新一波Omicron浪潮爆發的時間點，剛好落在年長者打完疫苗、保護力出現空窗期的時候，而且Omicron繞過自然痊癒或疫苗免疫力的能力極強。

有鑑於此，美國政府如今正積極鼓勵50歲以上的族群盡快接種第二支新冠加強劑，並簡化了抗病毒藥物的給藥模式，以便這些染疫的族群能良好對抗病毒，希望藉此降低年長者的病死率。