拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂　震驚但沒心碎

▲美國總統拜登與次子杭特10多年前出席活動。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國總統拜登次子杭特首任妻子布勒在回憶錄中公開婚姻生活內幕說，2016年發現丈夫與守寡嫂嫂不倫時「很震驚，但沒有心碎」，離婚後的她強調「現在全盤掌控自己人生」。

「時人雜誌」（People）今天刊出布勒（Kathleen Buhle）新書「如果我們分手」（If We Break，暫譯）的摘要，其中細數前夫杭特（Hunter Biden）毒品成癮、與守寡的嫂嫂海莉（Hallie Biden）不倫，以及她自己融入拜登家遭逢的諸多挑戰。

美聯社報導，布勒表示，是在2016年11月發現韓特與海莉外遇，女兒們要求家庭治療師對她說出真相。

她寫道：「我很震驚，但是沒有心碎。我的自尊心於前一年就已經在悲痛中受挫。」她表示，女兒們在杭特手機簡訊裡發現父親和伯母的不倫關係。

布勒正與前夫籌辦大女兒奈奧米（Naomi）11月的白宮婚禮。她告訴時人雜誌，自己和杭特「因為對女兒們共同的愛而有交集」。

美國司法部正就杭特的財務問題進行調查，布勒對此表示：「我幫不上什麼忙...在我們財務上，我一直把頭深埋在沙裡。」

拜登2008年成為前總統歐巴馬副手後，特勤局（Secret Service）幹員通知拜登家，杭特和女兒將會受到全天候保護，但是不包括布勒。這讓布勒經常體會到「我並非拜登家一分子」。