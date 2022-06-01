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「龍潭歸鄉文化節」端午連假登場　桃警將交管維護行車順暢

▲針對端午節三天連假暨「龍潭歸鄉文化節」，龍潭警分局將針對觀光大池周圍進行交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對端午節三天連假暨「龍潭歸鄉文化節」，龍潭警分局將針對觀光大池周圍進行交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應端午連續3天假期將屆，桃園市政府客家事務局將在觀光大池舉辦「龍潭歸鄉文化節」系列活動，預計將吸引數以萬計遊客湧入，將嚴重衝擊附近道路交通，龍潭警分局將在周圍道路進行交通管制，並提供停車建議，籲請市民與遊客配合。

龍潭警分局指出，今年6月3日至6月5日，共計3天在龍潭觀光大池周邊舉辦「2022龍潭歸鄉文化節-龍潭陂塘端午花漾」系列活動，內容有歷史文化巡禮、HAKKA浪漫音樂會、水上高樁獅爭霸賽暨客家獅表演、花火之夜與在地農特產市集等各項端午花漾活動等，預期吸引數以萬計遊客湧入，此外，當地正處於石門水庫風景區、六福村與小人國遊樂區等，活動將上外地遊客湧入與車潮結合，將嚴重衝擊龍潭區交通狀況。

▲端午節三天連假將屆，龍潭警分局將針對觀光大池周圍進行交管，籲請民眾配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲端午節三天連假將屆，龍潭警分局將針對觀光大池周圍進行交管，籲請民眾配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局表示，為確保交通順暢，分局除現有警力外，另結合義警、民防、義交、婦女志工等協勤民力，將在觀光景點周邊道路，協助大池周邊道路交通疏導，為確保活動圓滿順遂，管制路段如下：
一、行人徒步區：管制時間：111年6月3日20時至6月5日24時。管制路段：龍潭區神龍路(自龍元路至南龍路口)；龍元路(自神龍路至中豐路口)禁止車輛通行。
二、停車建議：除龍潭區新龍路、中豐路等路邊停車格、龍華路第一停車場外，另規劃有龍潭高中臨時停車場供遊客使用。

龍潭警分局分局長蔡坤益呼籲，請遊客勿於周邊道路違規停車妨礙交通，遵守路口員警與協勤民力指揮疏導，避免車流延滯與耽誤行車時間，另因疫情仍未趨緩，民眾仍需評估人潮聚集程度，切勿無罩群聚，以維護連假期間交通順暢安全。

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