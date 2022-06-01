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桃園+9568　鄭文燦：疫情還在高峰、遠距教學延長至6／10

▲桃園市長鄭文燦1日表示，目前疫情還在高峰狀態，各級學校遠距教學延長至6/10日，國高中三年級學生則一樣遠距至暑假。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦1日表示，目前疫情還在高峰狀態，各級學校遠距教學延長至6/10日，國高中三年級學生則一樣遠距至暑假。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今天新增本土確診個案9568例，桃園市長鄭文燦1日主持市府疫情記者會上表示，疫情還在高峰狀態，還要一段時間才會慢慢下降，因端午連假將屆，市府教育局討論後決定各級學校遠距教學延長至6/10，國高中三年級學生則一樣遠距教學至暑假不變。

鄭文燦指出，桃市今天新增9568本土確診個案，較昨天上升了22%，因此疫情還在高峰狀態，下降還需一段時間，目前全市居隔人數仍有1萬3758人，觀察個案中，長者略有增加，醫院醫師可開立處方箋協助投藥。

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鄭文燦說，原本教育局每週四決定是否要採取遠距教學，但因靠近端午連假，本週提前宣布各級學校遠距教學延長至6月10日，國高中三年級學生採取遠距教學則一樣維持至暑假。

鄭文燦也提及，5至11歲BNT疫苗接種，桃市195所學校合併600所幼兒園，原先預計可在6月10日前完成，各校已與醫療院所協調在5日完成，家長除帶孩子到醫院診所接種外，昨天起有4個學校快打站已開打，明（2）日開始連續4天南、北各設有1處大型接種站，5000個名額已預約期滿。

鄭文燦強調，明天起桃市有兩處大型接種站，端午連假期間北區在桃園巨蛋、南區則在平鎮婦幼館開設接種站，服務時間為上午8時至12時、下午1時至4時，5至11歲兒童只需帶健保卡就可到現場接種疫苗，未來會全力完成5至11歲學童疫苗接種。

鄭文燦還說，中央新公布即日起針對0至5歲幼兒發放2劑快篩，桃市統計0至5歲幼兒有14萬8440人。市府另外會針對國小、幼兒園不分公私立發放每人2劑鼻腔快篩，幼兒園則是每人發放2劑唾液快篩試劑。

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