　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

視察國小學童施打BNT疫苗　鄭文燦：端午連假接種不打烊

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察慈文國小學童接種BNT疫苗情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察慈文國小學童接種BNT疫苗情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為了解國小學童接種BNT疫苗情形，桃園市長鄭文燦1日上午視察桃園區慈文等國小與幼兒園學童施打疫苗情形，鄭文燦表示，桃市5至11歲兒童人數約15萬8,064人，針對兒童疫苗接種，市府採取「校園集中接種」為原則、「醫療院所接種／補接種」為輔方式進行，為提高兒童疫苗涵蓋率，市府團隊端午連假將不打烊，持續提供兒童接種服務，以提高兒童疫苗保護力。

▲桃園市長鄭文燦今天視察八德區大成國小學童接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦今天視察八德區大成國小學童接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦市長今天先後前往桃園區慈文國小、八德區大成國小、平鎮區新勢國小視察國小與幼兒園學童施打BNT疫苗與疫苗快打站運作。鄭文燦指出，桃市共有195所公私立國小及600所公立、私立及非營利幼兒園，其中針對兒童疫苗接種，市府採取「校園集中接種」為原則，「醫療院所接種／補接種」為輔方式進行，儘速提高兒童的疫苗保護力。

鄭文燦提及，有關兒童疫苗接種規劃，市府5月31日、6月1日於4所學校開設「兒童BNT疫苗快打站」，可服務4,800位兒童；6月2日則在桃園巨蛋體育館與陸軍專科學校開設「兒童BNT疫苗大型接種站」，提供5,000個預約接種名額，目前預約情況已額滿。

▲桃園市國小學童接種BNT疫苗時，幾乎都有家長陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市國小學童接種BNT疫苗時，幾乎都有家長陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，市府教育局已協調各校在端午連假期間持續提供接種服務，將原訂於6月6日至10日到校接種的國小及幼兒園大班學童，提前在6月3日至5日間盡快完成接種，以提升兒童保護力、預防重症。

鄭文燦說，市府規劃6月3日至5日3天端午連假，桃園巨蛋體育館「兒童BNT疫苗大型接種站」於上午8時至下午4時（中午休息1小時）繼續提供接種服務，5至11歲兒童無需預約，只需持健保卡且在家長陪同下，即可前往接種。

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察國小學童接種BNT疫苗，向醫護人員問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察國小學童接種BNT疫苗，向醫護人員問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，目前桃市BNT疫苗數量充足，預估完成5-11歲兒童接種後，還有10萬劑存量。目前提供的疫苗都很安全，接種完約14天即可產生抗體，提高保護力，可對抗病毒之目的。小朋友接種後，要多喝水、多休息，避免至人潮擁擠處，減少劇烈運動。

此外，桃園正慢慢度過疫情高峰期，但仍有一定確診數量，考量防疫安全與師生健康，市府擬以一週為單位，調整評估桃市遠距教學實施，感謝各學校用心與家長配合，與市府照顧好孩子視為共同目標。

【更多新聞】

張善政拜會新屋長祥宮　若當選服務不分藍綠為鄉親打拚

驚悚！台鐵楊梅站旅客落軌遭自強號輾過　肢體分離慘死

疑夫外遇裝監視器拍到姦情　遭控妨害秘密...人妻這下慘了

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了
端午節前「2時段有雨」　連假降雨熱區出爐！
女大生騎機車遭撞噴！　掉落水溝身亡
快訊／30元課金中百萬　雲端發票完整清冊出爐
日本課長愛上台灣G奶風俗孃！掏空公司25億　躲高雄買豪宅慘了
陳亮達今告別式　最喜歡的林智勝現身：終於趕上送你最後一程
夫疑妻外遇9刀砍死她　還開視訊給岳母看「行刑」畫面
快訊／今本土+88247各縣市分佈曝　「3縣市」破萬例

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午節前「2時段有雨」　連假降雨熱區出爐！收假日梅雨鋒面開炸

精子被啃到「缺頭沒尾」！人夫拼了5年未見妻懷孕　原因找到了

北市宣布下週一恢復實體課　國九及高三維持遠距教學到畢典前一日

高屏共同生活圈　屏東縣府：各級學校遠距教學到6／12

端午節4星座走好運！巨蟹邊享樂邊賺錢　雙魚偏財旺

不斷更新／金門國中恢復實體上課！國小遠距再延長　14縣市一次看

六都擴大接種兒童BNT恐排擠？鄭文燦：打完還會剩10萬劑

水保局打造「跟著蝴蝶去旅行」！　桃米水公園大翻修改馬賽克鋪面

買白菇回家！他驚見頂端長「密集突起物」　網急喊：快丟掉

防疫優先　台東縣高中以下線上教學延長至6／10

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

端午節前「2時段有雨」　連假降雨熱區出爐！收假日梅雨鋒面開炸

精子被啃到「缺頭沒尾」！人夫拼了5年未見妻懷孕　原因找到了

北市宣布下週一恢復實體課　國九及高三維持遠距教學到畢典前一日

高屏共同生活圈　屏東縣府：各級學校遠距教學到6／12

端午節4星座走好運！巨蟹邊享樂邊賺錢　雙魚偏財旺

不斷更新／金門國中恢復實體上課！國小遠距再延長　14縣市一次看

六都擴大接種兒童BNT恐排擠？鄭文燦：打完還會剩10萬劑

水保局打造「跟著蝴蝶去旅行」！　桃米水公園大翻修改馬賽克鋪面

買白菇回家！他驚見頂端長「密集突起物」　網急喊：快丟掉

防疫優先　台東縣高中以下線上教學延長至6／10

蘋果新專利曝「Apple Watch能裝鏡頭」　外媒：恐有隱私風險

阿Ben傳訊鼓勵郭彥均　徐小可學到教訓：不要碰政治

聯電每股配息3元　6月22日除息

潘威倫下周叩關3萬球　陳韻文回歸不一定扛終結者

全球超算最新排名曝光！　陸官媒揭「美獨霸原因」

先探／台積電的護國小神山　創意+精材+采鈺

Lenovo新筆電齊發　電競、上班需求一次滿足

解決40年園區交通瓶頸　竹市高峰路拓寬一倍7月動工

6月桶裝瓦斯維持原價　台灣中油回補先前吸收漲幅

端午節前「2時段有雨」　連假降雨熱區出爐！收假日梅雨鋒面開炸

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

生活熱門新聞

不斷更新／高雄、台南遠距再延長　全國遠距一次看

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

快訊／最小死亡個案！2嬰家中死亡　死後確診

她快篩陰「回家變2條線」　炸一票苦主：真的陽

今本土+88247！各縣市分佈曝

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

櫻花妹來台：我也中了！　曝忍痛分手台灣原因

恩恩爸拿到1922錄音檔！　凌晨612字訴複雜心情

韓國觀光今重啟！台灣人打滿2劑免隔離可自由行

確診還趴趴走　台大醫：很多例子！難怪高峰退不下

午後防大雷雨！下波滯留鋒襲台時間曝　恐劇烈降雨

台灣AV男優薪資公開！　3時機軟掉不發薪

更多熱門

相關新聞

雲林+1758！學童疫苗施打率達48.4%

雲林+1758！學童疫苗施打率達48.4%

雲林今（1）日新增1758例本土確診個案，分別為斗六420例，虎尾240例，斗南177例，西螺146例，北港86例，麥寮85例，莿桐、古坑各83例，林內81例，大埤44例，二崙43例，土庫42例，四湖37例，元長35例，口湖、水林各33例，崙背28例，台西24例，東勢、褒忠各19例，個案分佈20鄉鎮。

中央突砍3000劑BNT　南投診所恐打不到疫苗

中央突砍3000劑BNT　南投診所恐打不到疫苗

這波過了＝疫情終結？台大醫揭「1關鍵」：可能一路到年底

這波過了＝疫情終結？台大醫揭「1關鍵」：可能一路到年底

台南+7634！連降4天後又連升2天

台南+7634！連降4天後又連升2天

高雄+11461刷新高！未來10天是高峰期

高雄+11461刷新高！未來10天是高峰期

關鍵字：

台灣防疫鄭文燦視察國小幼兒園幼童BNT疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《浪子回頭》潘綱大「前妻驚傳輕生亡」！

不斷更新／高雄、台南遠距再延長　全國遠距一次看

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

和飯店「同天生日」免費入住、吃早餐

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

汪小菲2天內態度大逆轉！

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面