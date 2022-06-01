視察國小學童施打BNT疫苗　鄭文燦：端午連假接種不打烊

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察慈文國小學童接種BNT疫苗情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為了解國小學童接種BNT疫苗情形，桃園市長鄭文燦1日上午視察桃園區慈文等國小與幼兒園學童施打疫苗情形，鄭文燦表示，桃市5至11歲兒童人數約15萬8,064人，針對兒童疫苗接種，市府採取「校園集中接種」為原則、「醫療院所接種／補接種」為輔方式進行，為提高兒童疫苗涵蓋率，市府團隊端午連假將不打烊，持續提供兒童接種服務，以提高兒童疫苗保護力。

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▲桃園市長鄭文燦今天視察八德區大成國小學童接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦市長今天先後前往桃園區慈文國小、八德區大成國小、平鎮區新勢國小視察國小與幼兒園學童施打BNT疫苗與疫苗快打站運作。鄭文燦指出，桃市共有195所公私立國小及600所公立、私立及非營利幼兒園，其中針對兒童疫苗接種，市府採取「校園集中接種」為原則，「醫療院所接種／補接種」為輔方式進行，儘速提高兒童的疫苗保護力。

鄭文燦提及，有關兒童疫苗接種規劃，市府5月31日、6月1日於4所學校開設「兒童BNT疫苗快打站」，可服務4,800位兒童；6月2日則在桃園巨蛋體育館與陸軍專科學校開設「兒童BNT疫苗大型接種站」，提供5,000個預約接種名額，目前預約情況已額滿。

▲桃園市國小學童接種BNT疫苗時，幾乎都有家長陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，市府教育局已協調各校在端午連假期間持續提供接種服務，將原訂於6月6日至10日到校接種的國小及幼兒園大班學童，提前在6月3日至5日間盡快完成接種，以提升兒童保護力、預防重症。

鄭文燦說，市府規劃6月3日至5日3天端午連假，桃園巨蛋體育館「兒童BNT疫苗大型接種站」於上午8時至下午4時（中午休息1小時）繼續提供接種服務，5至11歲兒童無需預約，只需持健保卡且在家長陪同下，即可前往接種。

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察國小學童接種BNT疫苗，向醫護人員問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，目前桃市BNT疫苗數量充足，預估完成5-11歲兒童接種後，還有10萬劑存量。目前提供的疫苗都很安全，接種完約14天即可產生抗體，提高保護力，可對抗病毒之目的。小朋友接種後，要多喝水、多休息，避免至人潮擁擠處，減少劇烈運動。

此外，桃園正慢慢度過疫情高峰期，但仍有一定確診數量，考量防疫安全與師生健康，市府擬以一週為單位，調整評估桃市遠距教學實施，感謝各學校用心與家長配合，與市府照顧好孩子視為共同目標。

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