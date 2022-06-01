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新竹縣跟進　高中以下學校持續遠距教學至6／10

▲新竹縣停課至6/10。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府宣布，高中以下持續遠距至6／10日。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

受國內疫情升溫，新竹縣日前已宣布高中以下學校、公立及非營利幼兒園至6月2日前暫停實體課，改以遠距教學，但考量疫情尚未退燒，為讓學生避開疫情高峰，新竹縣今(1日)宣布將持續延長遠距教學時間至6月10日。

縣府表示，暫停實體課程期間，學校應召開各學科「教學研究會」或學校「課程發展委員會」討論評量方式與成績計算方式之彈性應變；各校畢業典禮得由學校邀集家長會、教師會、學年教師召開會議討論，取得共識採實體或線上方式辦理，惟不開放外賓與家長進入校園；另國小疫苗集中施打照常舉行。

教育局長楊郡慈表示，因應學校老師在疫情期間的教學模式，教育局也安排一系列的教師增能研習，增強老師線上教學與混成教學的能量，如辦理一場混成教學起步走—米立雲直播的線上研習，這場研習將運用縣內獨有的線上教學平台--米立雲來進行混成教學的示範。

本縣COVID-19 6-11歲兒童莫德納疫苗自5月6日起於縣內87所公、私立國小進行校園集中接種作業，5-17歲BNT兒童基礎劑及青少年追加劑亦於5月25日起進行校園集中作業，預計於6月10日前完成全縣國小接種作業，以增加國小疫苗覆蓋率，讓學童獲得更完善免疫力。另為保障學生學習權益，調整授課方式期間，學生雖以不到校為原則，但學校會主動關心學生參與線上學習情形，若學生無法居家線上學習者，學校會妥適安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

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各補習班及課照中心亦建議同步採線上教學至6/10，惟家長若有特殊需求，各園班仍需給予協助。

為加強校園環境消毒，縣府也會請環保局積極協助各鄉鎮校園環境消毒工作，教育局持續提醒各校（園班），請學生（幼兒）及教職員工務必落實佩戴口罩、勤洗手、增加量測體溫頻率及維持教學場域之室內通風等防疫工作，如人員出現發燒或呼吸道症狀，應儘速就醫。

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