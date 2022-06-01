高屏共同生活圈　屏東縣府：各級學校遠距教學到6／12

▲孩童打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣兒童疫苗施打率雖高，但因疫苗必須在2週後才有保護力，加上陳時中指揮官表示高雄接下來會進入高原期，基於高屏是共同生活圈,因此，縣府今(1)日下午主管會報後防疫會議討論後，決定縣內高中以下各級學校、公立及非營利幼兒園、補習班、課照中心均持續遠距課程到6/12。家庭無法照顧子女者一樣可以送到學校，營養午餐照常供應。

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另縣內輝瑞兒童疫苗進校施打計畫以及下週6/6起國高中第三劑BNT入校施打照常，繼續依排程進行，請家長務必送子女到校施打，增強保護力。

屏東縣今6月1日新增3177例本土確診個案，比昨天2960例增加217例；例縣府表示，目前輝瑞兒童疫苗(BNT)施打在醫護人員的共同努力下，截至今日（6/1）5-11歲學童施打率達74.8％，將持續進行校園及特約醫療院所的施打，請家長務必讓幼童接受施打，提升保護力。



此外，今天起0-6歲兒童可以免費領5劑快篩，家長可持兒童健保卡，依照身分證字號分流，至屏東140家實名制藥局或13鄉鎮衛生所領取，時間到6月30日止。縣府提醒第一輪實名制還未購買的民眾，也可把握時間購買。



屏東確診者居家照護服務量能也持續提升，共有191家醫療院所及252位醫生加入，另外，還有257家醫療院所提供視訊診療，民眾可多多利用健康益友APP，也可撥打健康醫療關懷專線08-7373088、社區生活關懷專線08-7326008諮詢。



目前全縣快篩陽性經醫師診斷後即為確診的診所，現場判定的有93家，其中80家有居家照護服務；視訊診療判定的有143家，其中131家有居家照護服務。



衛生局統計，6月1日公告確診3177人中2589人快篩陽判確診，佔確診量的81.5%。其中醫院研判1037例佔40.1%，基層診所研判1552例佔59.9%。也提醒民眾，一旦快篩陽可至基層診所看診分流，減輕醫院負荷及急診壅塞。



截至6月1日，居家隔離現管人數4398人，今日解隔1799人；居家照護累計33887人，解除26807人，現管9080人。