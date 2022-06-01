疑夫外遇裝監視器拍到姦情　遭控妨害秘密...人妻這下慘了

▲桃園市楊姓女子懷疑老公外遇，去年4月間在房家安裝監視器蒐證，果真發現老公與小三在床上嘿咻畫面向法院提告求償，但老公反控楊女妨害秘密。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓女子懷疑老公有外遇但苦無證據，去年4月間在房間私自裝設錄影設備，將監視器鏡頭對準床鋪，果然拍下老公與小三嘿咻畫面，憤而控告老公與小三侵害配偶權要求賠償。但丈夫認為楊女非法取得畫面，反控楊女妨害秘密；桃園地院審理時，楊女坦承犯行，法官審結依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處拘役50天，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，34歲的楊姓女子訴控，她與丈夫共同育有3名子女，一起在桃園市某區租屋居住，因懷疑老公有外遇，去年4月間趁老公不在家時，在房間私自裝設錄影設備並藏匿紙箱內，鏡頭則正對床鋪。去年4月12日晚間9時許，楊女老公與小三在床上親熱，嘿咻畫面通通被錄下，楊女事後與老公爭執，一怒下對老公與小三提起侵害配偶權之侵權行為損害賠償之民事告訴。

但楊女丈夫事後與小三反控，楊女未經其同意下私自裝設錄影設備偷拍已觸法，反控楊女妨害秘密罪嫌。桃檢調查後，將楊女依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，楊女坦承未經告訴人同意裝設攝影鏡頭取得前開竊錄之光碟內容之事實，但辯稱，鏡頭是直接擺在衣櫃上，主要是怕小孩發生意外，3名小孩分別就讀國小一、二、三年級等語。

法官審酌，楊女未徵得同意，擅自裝設攝影機，竊錄2人性交畫面之事實明確，顯然欠缺對他人隱私權之尊重。惟念楊女坦承犯行，非無悔意，衡量其犯罪動機，審結依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處拘役50天，得易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

【更多新聞】

►張善政拜會新屋長祥宮 若當選服務不分藍綠為鄉親打拚

►驚悚！台鐵楊梅站旅客落軌遭自強號輾過 肢體分離慘死

►桃機入境旅客今改採唾液篩檢 上午7航班上千旅客提早1小時入境