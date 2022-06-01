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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府1/3染疫？　張惇涵「公開透明」：所屬170人確診約占14.6%

▲▼張惇涵公布總統府確診人數、比例。（圖／翻攝張惇涵臉書）

▲張惇涵公布總統府確診人數、比例。（圖／翻攝張惇涵臉書）

記者杜冠霖／台北報導

對於中市府員工染疫狀況，台中市長盧秀燕1日接受質詢時回應，總統府有450名員額，有140人確診，而台中市政府有4萬多名員工，有1078人確診，對此，總統府發言人張惇涵澄清，截至5月31日為止，總統府包含國安會、外包廠商、憲兵營、警衛室，總計確診人數為170人，佔所有單位總人數約14.6%。

盧秀燕今在備詢時表示，這是台灣整體問題，總統府有450名員額，有140人確診，而台中市政府有4萬多名員工，有1078人確診，台灣疫情高漲，不應該過度苛責確診者，有誰願意確診，應該有同理心。

對於盧秀燕在市議會答詢的時候，提及總統府的染疫情形，比台中市政府嚴重，張惇涵指出，盧市長之所以能夠說出總統府確診數，是因為總統府一直都有公布，「為什麼總統府要公布的這個問題，也時常有人問我。我想就藉著這個機會，來跟大家報告說明。」

張惇涵表示，眾所皆知的是，總統府特別地動見觀瞻。因此，自2020年全球疫情蔓延以來，總統府若有疫情狀況，都會向各界公開報告。目的很簡單，就是「公開透明」，而不是被踢爆才說明。

張惇涵指出，希望透過總統府的作為，讓社會各界能夠了解，如何依照不同階段的防疫指引，採取相對應的措施，「希望告訴國人朋友，面對疫情，保持戒慎而不恐懼。」

張惇涵表示，前年如此，去年如此，今年也是。舉例來說，像是日前總統蔡英文因為家人確診而進行隔離，或者年初的時候，副總統賴清德出訪友邦宏都拉斯返國後的隔離，總統、副總統於隔離期間的健康狀況，及總統府各單位的染疫狀況等，總統府都會對外說明。相信社會各界也都有印象。

對於確診人數，張惇涵指出，實際上，自今年初以來，截至5月31日為止，包括：總統府、國安會、外包廠商，以及必須群體生活的憲兵營、警衛室，總計確診人數為170人，這些總統府都有定期發布，這些確診數佔所有單位總人數的1,162人，約14.6%。

對於盧秀燕指出總統府有450名員額，有140人確診，張惇涵回應，或許，幕僚提供給盧市長的數據，分母只計算了總統府一個單位的人數，而沒把其他單位列入；不過，實情確實並非盧市長所稱的1/3染疫。

張惇涵表示，從2020年疫情以來，總統府由李俊俋副秘、國安會由徐斯儉副秘擔任防疫長，嚴密掌握疫情狀況；近期，也依照總統指示，成立員工的「關懷中心」。透過這種方式，一方面能夠關心、協助確診的夥伴；另一方面，則是能夠清楚了解各單位可能的疫情發展，並採取相對應的防疫作為，比方說，哪邊清消需要強化，或者人力如何調派等。

張惇涵指出，刻意炒作確診人數絕對不是防疫的重點。重點在於，掌握疫情狀況、關心員工需求、精進防疫措施、維持運作正常，我認為，這應該從公部門帶頭，並鼓勵民間一起來做。

張惇涵坦言，大家都知道，Omicron病毒株的特性是傳播力非常迅速。而此時此刻，台灣正面臨Omicron的疫情挑戰，「每一位確診的人，或者隔離中的人，都可能是我們身邊的親人、朋友、同事。這是現在，我們每個人或多或少都會面臨到的狀況。」

張惇涵指出，就像我常講的，共同的敵人是病毒，不是彼此。沒有違反防疫規定，但卻確診的人，其實不需要道歉，也不應該被投以異樣眼光。因為，每個人都有生病或身體不舒服的時候，這時候需要的是溫暖的關心。

對於防疫政策，張惇涵直言，此時此刻，最重要的是，中央地方要互相合作、互相補位，同事朋友之間互相關懷、互相協助，疫情的九局下半，我們每個人都是彼此的守護神，互相守護，團結一致，就跟這兩年多來一樣，我們可以一起戰勝疫情的挑戰。

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