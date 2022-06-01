拒絕與新北見面！　恩恩爸：盼先看到資料全貌再討論





▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者崔至雲／台北報導

新北市2歲男童恩恩染疫死亡，家屬控訴打電話求救等了81分鐘救護車才到，恩爸要求調閱當時所有通聯紀錄；新北市今日原本要派2位局長約見面但遭拒絕。對此，恩爸向《東森新媒體ETtoday》指出，沒有拒絕見面，只希望先看到通盤的資料後，再進行討倫，才有效率。

恩爸昨指出，目前已拿到1922通話紀錄，但他先婉拒了與新北市衛生局長陳潤秋以及消防局長黃德清的見面。副市長劉和然於下午於疫情記者會中還原整個約訪過程。

劉和然說明，市府了解恩爸的需求後，當天晚上就已將資料全部準備好，市長特別責成2位局長親自跟恩爸說明，希望可以不只提供資料，也可以有口頭說明，讓恩爸了解全貌。

劉和然說，昨天晚上大約7點多有與恩爸聯繫上，原本預計在新竹見面討論，

但昨晚10點多，收到恩爸訊息，希望先看到資料不碰面，因此尊重家屬，但市府後續還是會持續與家屬聯絡，「我們是非常有誠意的，希望可以帶著資料，當面跟他說明」。

對於外界質疑，為何不直接提供資料就好，是不是想要透過見面有些小動作？劉和然澄清，市府就是單純的想要讓家屬了解情況，希望彼此的善意，外界不要過多解讀，如果恩爸堅持寄資料就好，市府也會尊重。

稍早，恩恩爸爸說明，昨天雖已收到1922提供的2分之1拼圖，但仍有1922橫向溝通的那半片拼圖未拿到。至於婉拒新北2局長見面的部分，恩爸認為，需求都已提出，不知道還要說明什麼，只希望可以盡快拿到資料。

恩爸強調，「先把拼圖給我吧」，「只要告訴我幾月幾號可以到市政府拿資料？拿到的內容是什麼？是不是我指定的那些東西？」這樣就可以了，等到他拿到資料，看到通盤的全貌，消化吸收過了，再來討論才有用，「不是要拒絕見面，只希望可以用最有效率的方式來釐清事情的經過」。