不滿國中會考試題疑義申覆時間太短　全教會籲比照學測與統測

▲全教會認為，國中會考試題疑義申覆時間太短，呼籲比照學測與統測。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考補考將在本週末（6月4、5日）登場，但全教會今（1日）指出，國中會考為國中階段最大考試，應該和大學學測、四技二專統測有相同試務程序，但對於試題疑義申覆時間，學測有3.5至5.5天，統測則有4.5至5.5天，反而會考僅不到3天，呼籲國中會考應延長試題疑義申覆截止時間，以確保考生權益與公平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全教會認為國中會考試題疑義申覆時間太短，應該比照學測或統測延長。（圖／全教會提供）

國中會考補考將在本週末登場，根據教育部統計，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3911名，將併同大陸考場499名考生，將一併安排在22考場，148間試場舉行。

不過，全教會今天針對5月21、22日舉行的國中會考，提出七點相關建議，作為心測中心試題精進參考，包括「避免為素養而素養，讓情境題更能聚焦於考點；情境使用應貼近學生日常生活，避免為賦新辭強說愁；合科考題內部難易度不一，組卷宜留意城鄉差距；學習主題分布宜平均，以回應課綱精神；試題與選項取材應多參酌課綱規範與教科書提供素材；語文類科上，考點設計應避免不同情境下用法之爭議；合科題組非僅素材上整合，應留意內容的深度」。

▲國中會考補考本週末登場。（圖／新北教育局提供）

此外，全教會認為，國中會考是國中教育階段規模最大的評量，應該和大學學測、四技二專統測有相同的試務程序，特別是試題公告時機與疑義申覆作業時間天數的長短，以111年學測、統測、會考的試題疑義申覆程序，學測有3.5天至5.5天，統測有4.5天至5.5天，但國中會考僅有不到3天的時間可供師生作業，顯然過短。

全教會認為，試題疑義申覆時間過短，除了不利於現場師生針對考題進行詳細審閱外，更有損考生權益，呼籲國中教育會考延長試題疑義申覆截止時間，以確保考生權益與公平。