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國中會考想拿A++可錯幾題？補教師這樣解析各科趨勢

▲▼國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲為期兩天國中會考今天落幕，成績單將在6月10日寄發。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（22日）落幕，成績單將在6月10日寄發，並在同日上午8時起開放網路成績查詢；補教業者稍早預估各科容錯題數，考生可在對完答案後，了解自己是否在安全範圍內，即早準備志願。

社會科補教老師范郁彤表示，今年題目54題，比去年減少9題，題組三大題，圖表題達29題有過半，108課綱重視素養，考生要掌握分科核心概念，測驗考生閱讀長篇文章能力，取材更加生活化，學科與生活經驗結合，關心公共議題。預估要拿A++成績的考生至多錯2至3題，A+至多錯4至5題，A至多錯6至7題。

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自然科補教老師楊過表示，今年是108課綱第一年，題數從54降為50題，特色是圖表題很多，50題中佔30題，約2成考題為題組題，8題素養題，比較重要是47跟49題，而且今年自然科0題計算，故勝出關鍵為素養題；預估要拿A++成績的考生至多能錯1至2題，A+至多錯3至4題，往年A至多錯7到8題，今年比較難預估。

▲▼國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲為期兩天國中會考今天落幕。（圖／教育部提供）

數學科補教老師葉子豪分析，今年出題方式比較友善，第1到第10題是比較基礎概念素養題，沒有繁雜計算，而是測驗考生是否細心，數學不再是難到遙不可及，可運用數學概念解決生活問題，19到23題為幾何圖形，較有鑑別度，但對高分學生來說，關鍵仍是非選題，非選全對的話，預估要拿A++成績的考生至多能錯1至2題選擇題，A+至多錯3至4題，A至多錯5至6題。或非選有錯1題，A++成績的考生至多能錯0到1題選擇題，A+至多錯2至3題，A至多錯4題。

國文科補教老師徐士閔指出，國文科從去年48題今年剩42題，但圖表文字內容卻增加，圖表比重也上升，國文考題越走越靈活，文意理解題目共32題，約佔4分之3，而試題中有8題比較有鑑別度，考生若用心一點可以拿到一半，整體而言，預估要拿A++成績的考生至多能錯2題，A+至多錯4題，A至多錯7題。

英語科補教老師蔣依帆指出，今年108課綱非常強調素養，反應在今年考題，題組部分，閱讀題佔7題，非常強調生活經驗，克漏字只剩1題，這和往年很大不同，考生只要把握基本單字與片語，一定可拿到一些基本分，37到39是陷阱題，要細心才能找出答案，也是這次決勝關鍵題，而今年聽力測驗題目中規中矩，考生應該都可以表現不錯。想要拿A++成績的考生只能錯2題，A+至多錯3至4題，A至多錯5題。

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